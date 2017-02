Juventus verslaat Napoli in heenduel halve finale Coppa Italia

Halverwege stonden de bezoekers, waar oud-PSV'er Dries Mertens ex-Ajacied Arek Milik in de 61e minuut verving, nog met 0-1 voor. José Callejon rondde van dichtbij af.

Juventus, dat de Italiaanse beker voor de derde keer op rij kan winnen, zette na rust aan en dat leidde binnen twee minuten tot de gelijkmaker. Paulo Dybala mocht aanleggen voor een strafschop en schoot onberispelijk raak.

De treffer gaf de thuisploeg extra energie en na ruim een uur zorgde spits Gonzalo Higuain tegen zijn oude club voor 2-1. Napoli-doelman Pepe Reina zag er daarbij niet goed uit. Vijf minuten later bouwde Dybala de score verder uit door opnieuw een strafschop te benutten.

De return tussen beide club in Napels is op woensdag 5 april. De andere halve finale gaat tussen AS Roma en Lazio.

Bij het duel tussen de Romeinse aartsrivalen treffen Oranje-internationals Kevin Strootman (AS Roma) en Stefan de Vrij (Lazio) elkaar. De heenwedstrijd wordt woensdag om 20.45 uur gespeeld en de return is net als Napoli-Juventus op 5 april.

Serie A

Juventus is bezig aan een uitstekend seizoen, want de 'Oude Dame' gaat ook aan de leiding in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri heeft zeven punten voorsprong op AS Roma en liefst twaalf op Napoli, de nummers twee en drie.

Daarnaast is Juventus nog actief in de Champions League. De club uit Turijn was vorige week met 0-2 te sterk voor FC Porto in het heenduel in de achtste finales. De ontmoeting tussen beide clubs in Italië is op dinsdag 14 maart.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A