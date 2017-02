Van teelbalkanker genezen Russ maakt rentree bij Eintracht Frankfurt

In de kwartfinale van de DFB Pokal tegen Arminia Bielefeld (1-0) kwam Russ vlak voor tijd als invaller onder luid applaus in het veld.

Russ kreeg aan het einde van het vorig seizoen slecht nieuws na een dopingcontrole. De verdediger had een hoge hormoonwaarde en onderzoek wees uit dat hij teelbalkanker had.

Hij kwam eerst nog in actie in de play-offs voor promotie en degradatie voordat hij zich liet behandelen. Eintracht Frankfurt hield vertrouwen in de speler en liet Russ afgelopen najaar tot 2019 bijtekenen.

Frankfurt bereikte tegen Bielefeld de halve finale van het bekertoernooi door een vroeg doelpunt van Danny Blum. De aanvaller scoorde al in de zesde minuut.

Dortmund

De andere kwartfinale van dinsdag tussen Sportfreunde Lotte en Borusia Dortmund werd later op de avond afgelast. Het veld van de Duitse derdeklasser in Lotte was door de sneeuw onbespeelbaar.

Woensdag staan de andere twee kwartfinales op het programma. Bayern München neem het thuis op tegen Schalke 04 en Hamburger SV treft Borussia Mönchengladbach.