Ajax-verdediger Viergever kampt met verrekking in lies

De 27-jarige Viergever liep zijn blessure zondag op in het thuisduel met Heracles Almelo (4-1 winst). Hij moest zich in de rust laten vervangen door Matthijs de Ligt, die in de tweede helft de 2-1 voor zijn rekening nam.

Onder trainer Peter Bosz is Viergever dit seizoen basisspeler bij Ajax. Hij speelde de meeste wedstrijden als centrale verdediger en werd in de laatste weken door de blessure van Daley Sinkgraven ingezet als linksback.

Ajax wacht zondag om 14.30 uur het uitduel met FC Groningen in de Eredivisie. Vier dagen later nemen de Amsterdammers het in Denemarken om 19.00 uur op tegen FC Kopenhagen in de Europa League.

Geschorst

In Kopenhagen moet trainer Bosz het stellen zonder verdedigers Davinson Sanchez en Joël Veltman, die allebei geschorst zijn. Het zou de coach dus goed uitkomen als Viergever in die wedstrijd weer inzetbaar is.

In de competitie heeft nummer twee Ajax nog altijd vijf punten achterstand op koploper Feyenoord, dat zondag met 2-1 won van nummer drie PSV. De Eindhovenaren geven zes punten toe op Ajax.

