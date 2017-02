Video-arbiter in Hilversum tijdens halve finales KNVB-beker

Vanuit het zogeheten Replay Center staat de video-arbiter direct in contact met de scheidsrechter op het veld. Bij eerdere bekerduels zat de videoscheidsrechter in een bus buiten het stadion.

"Dit is een nieuwe, grensverleggende stap in de ontwikkeling van de videoscheidsrechter", zegt Gijs de Jong, operationeel directeur van de KNVB. "De KNVB blijft continu de video-arbitrage in het voetbal ontwikkelen. Daarbij durven we ook dergelijke vernieuwingen te testen."

Volgens De Jong zorgt het werken vanuit een centrale plek ervoor dat er in de toekomst bij meerdere duels gebruik kan worden gemaakt van video-arbitrage.

"Zoals dat bijvoorbeeld in de NBA het geval is. Dit past bij onze vooruitstrevende visie het voetbal eerlijker te maken en de ambitie om de komende jaren bij meer wedstrijden de videoscheidsrechter in te zetten."

Kevin Blom fungeert woensdag als video-arbiter bij het duel tussen Sparta Rotterdam en Vitesse, dat wordt geleidt door Pol van Boekel. Bij AZ-SC Cambuur is Blom de scheidsrechter en wordt hij vanuit Hilversum geassisteerd door Dennis Higler.

On-field review

In de vorige bekerronde zorgde Van Boekel bij FC Utrecht-SC Cambuur voor een primeur door na het gebruikmaken van on-field review terug te komen op zijn beslissing om de thuisclub een strafschop te geven.

On-field review, waarbij de scheidsrechter beelden kan terugzien op een scherm langs het veld, geldt als aanvulling op de videoscheidsrechter. Ook in de halve finales en de finale wordt daarmee geëxperimenteerd.

De KNVB is internationaal voorloper bij het gebruik van de videoscheidsrechter. In september was het bekerduel Ajax-Willem II (5-0) de eerste officiële wedstrijd waarbij er gebruik werd gemaakt van video-arbitrage.

In maart van vorig jaar werd door wereldvoetbalbond FIFA besloten tot tests met de videoscheidsrechter. Op 1 september was Björn Kuipers de eerste arbiter die bij de oefeninterland Italië-Frankrijk gebruik kon maken van de liveverbinding.

De halve finales in het KNVB-bekertoernooi worden woensdag en donderdag live uitgezonden op Veronica en NUsport. De uitzendingen beginnen om 20.00 uur.