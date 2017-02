Vitesse-doelman Room mist mogelijk halve finale KNVB-beker tegen Sparta

Room viel afgelopen zondag uit in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-1 winst), maar de keeper stond dinsdag weer op het trainingsveld.

Toch weet trainer Henk Fraser nog niet of Room fit genoeg is om in de Gelredome aan te treden tegen Sparta. Mocht hij niet kunnen spelen dan staat de Deense doelman Michael Tornes onder de lat bij de Arnhemmers.

"Iedereen wil deze wedstrijd spelen. We zullen moeten kijken of hij daadwerkelijk inzetbaar is", zei Fraser dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de halve eindstrijd.

Maikel van der Werff zal er in ieder geval niet bij zijn tegen Sparta. De 27-jarige verdediger, die de beker in 2014 won met PEC Zwolle, kampt al weken met een knieblessure.

1990

De laatste keer dat Vitesse de bekerfinale haalde was in 1990 en toen werd met 1-0 verloren van PSV. Nog nooit werd de beker gewonnen. Fraser benadrukte op zijn persconferentie dan ook het belang van de wedstrijd tegen Sparta.

"Het is de wedstrijd van het jaar voor ons. We willen de bekerfinale enorm graag halen en we kijken er naar uit. Het is een kans die je niet snel meer krijgt. En als topsporter gaat er niets boven het winnen van een prijs."

De halve finale tussen Vitesse en Sparta begint woensdag om 20.45 uur in de Gelredome en staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel. De andere halve eindstrijd wordt op donderdag gespeeld en daarin neemt AZ het thuis op tegen SC Cambuur.

De halve finales in het KNVB-bekertoernooi worden woensdag en donderdag live uitgezonden op Veronica en NUsport. De uitzendingen beginnen om 20.00 uur.