Koeman benadrukt niet bezig te zijn met overstap naar FC Barcelona

"Ik denk dat het anders is dan vijf, zes jaar gelden toen ik nog coach was in Nederland. Mijn naam werd toen al vaak in verband gebracht met Barcelona, maar op dit moment ben ik niet bezig met andere clubs", zegt Koeman dinsdag in gesprek met Sky Sports.

De Spaanse krant El Mundo Deportivo schreef dinsdagochtend dat Barcelona de oud-trainer van Ajax, PSV en Feyenoord als opvolger ziet van Luis Enrique, die dit seizoen matig presteert met de Catalaanse club en een aflopend contract heeft. De 46-jarige Enrique gaf bovendien al aan dat hij twijfelt over zijn toekomst.

Daarnaast zou Koeman een clausule in zijn contract hebben waardoor Barcelona hem voor acht miljoen euro kan overnemen.

Project

Volgens Koeman is een overgang echter niet aan de orde, al sluit hij niets uit. "Je weet hoe het werkt in het voetbal. Morgen schijnt de zon en de andere dag kan het regenen. Maar ik ben met Everton bezig aan een project en daarom wil ik blijven bij de club."

Koeman, die een contract heeft tot medio 2019 bij Everton, staat met de club uit Liverpool op de zevende plek in de Premier League. Zondag speelt Everton uit tegen Tottenham Hotspur.

