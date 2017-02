Shakespeare blij met eenheid binnen Leicester na zege op Liverpool

"We moesten eenheid uitstralen", keek Shakespeare tevreden terug. "We startten de wedstrijd goed, de fans waren geweldig en gingen achter het team staan."

De 53-jarige Engelsman werkte sinds 2008 met een korte onderbreking vanwege een uitstapje naar Hull City als assistent bij Leicester. Hij maakte de kampioenschappen van de League One en het Championship mee. Afgelopen seizoen was Shakespeare de rechterhand van Ranieri tijdens het sensationele kampioensjaar in de Premier League van Leicester.

Na het ontslag van Ranieri donderdag koos Shakespeare ervoor om tien vaste basisspelers uit het kampioenselftal van vorig jaar op te stellen. De plek van de naar Chelsea vertrokken N'Golo Kanté werd ingenomen door Wilfred Ndidi.

Mede dankzij twee treffers van Jamie Vardy deed Leicester maandag eindelijk weer denken aan het kampioensteam van afgelopen jaar. "Maar er was ook slechts een verandering in de opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Sevilla", counterde Shakespeare. "Daar was het resultaat ook niet zo slecht."

Vreemde dagen

In de laatste wedstrijd onder Ranieri verloor Leicester met 2-1 van Sevilla in de achtste finale van de Champions League. Met die kleine nederlaag kwam de Engelse club gezien het spelbeeld en de kansenverhouding nog goed weg.

"Het waren vreemde dagen voor me", vertelde Shakespeare. "Ik ben jarenlang assistent geweest. Het was voor mij moeilijk om vrijdag de persconferentie te doen. Er was veel aandacht en veel kritiek van de media na het vertrek van Claudio."

"Het was mijn taak om de spelers op de wedstrijd voor te bereiden, dat heb ik zo goed mogelijk gedaan", zei Shakespeare, die ervoor openstaat om het seizoen af te maken. "Als de club meer van mij wil, hoor ik dat wel. Ik ben in ieder geval klaar voor deze baan."

Shakespeare had nog kort contact met Ranieri. "Claudio zei donderdagavond tegen me: zo is het voetbal. Die woorden herhaalde hij op vrijdag."

Dankzij de zege klom Leicester naar de vijftiende plek in de Premier League, op twee punten boven de degradatiestreep.

Klopp

Liverpool is sinds de jaarwisseling flink afgezakt op de ranglijst. "Opnieuw een frustrerende avond, het wordt niet beter", baalde manager Jürgen Klopp.

"We kunnen niemand de schuld geven, het is onze eigen verantwoordelijkheid. We zoeken niet naar excuses. We moeten met een reactie komen", toonde de Duitser zich realistisch.

"Wat vanavond gebeurd is, overkomt ons te vaak dit seizoen. Iedereen weet hoe goed we kunnen zijn. Dat maakt deze slechte prestatie nog moeilijker te accepteren."

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Premier League