Infantino belooft jaarlijks 89 miljoen te investeren in Afrikaans voetbal

"Tot afgelopen jaar investeerde de FIFA 27 miljoen dollar (ruim 25 miljoen euro, red) per jaar in de Afrikaanse bonden. Na mijn verkiezing is dat 94 miljoen dollar (89 miljoen euro)."

Infantino (46) noemde de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal zijn belangrijkste prioriteit als FIFA-voorzitter. De Zwitser werd zondag precies een jaar geleden aangesteld als opvolger van zijn omstreden landgenoot Sepp Blatter.

"De inkomsten van de FIFA zijn gelijk gebleven, we verdelen het geld alleen anders. We investeren het geld waar dat nodig is: in de ontwikkeling van het voetbal in Afrika."

"In Afrika is er zoveel passie voor voetbal", aldus Infantino. "Als we erin slagen om daar structuur in aan te brengen met competities, dan kunnen we hier op een betere manier spelers opleiden. De toekomst ziet er dan goed uit voor Afrika. We kunnen echt een verschil maken."

WK

Infantino beloofde bovendien dat Afrika meer startbewijzen krijgt voor het WK, als dat vanaf 2026 wordt uitgebreid naar 48 deelnemende landen.

"Dan zullen er zeker meer dan zeven Afrikaanse landen op het WK zijn", zei Infantino. "We werken de precieze verdeling tussen de continenten nog uit."

Aan het WK 2014 in Brazilië deden nog vijf landen uit Afrika mee. Alleen Nigeria en Algerije overleefden de groepsfase, zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld.

Infantino is bezig aan een rondreis door Afrika. Vorige week bezocht de FIFA-leider Zuid-Afrika, Zimbabwe, Niger, Rwanda en Oeganda.