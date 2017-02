Sneijder keert na drie weken blessureleed terug in basis Galatasaray

Voetbal

Voetbal Feyenoord-aanvaller Elia vindt dat PSV weg is in strijd om titel Feyenoord-aanvaller Eljero Elia vindt dat PSV zo goed als zeker is afgevallen in de strijd om de landstitel, nadat de Eindhovenaren zondag met 2-1 verloren in De Kuip. Het verschil op de ranglijst is opgelopen tot elf punten.