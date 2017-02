KNVB maakt geen uitzondering voor doellijntechnologie tijdens Klassieker

Na de eigen goal van PSV-doelman Jeroen Zoet, die tijdens de topper tegen Feyenoord (2-1) door doellijntechnologie aan het licht kwam, is er binnen de bond besproken of er voor de topper tussen Ajax en Feyenoord in de Arena een uitzondering gemaakt moet worden vanwege het belang van de wedstrijd.

Momenteel is er alleen doellijntechnologie in De Kuip en niet in de Arena. Voor de winterstop was het systeem wel aanwezig in het stadion van Ajax en juist niet in De Kuip. Dat is vooraf zo met de clubs afgestemd en daar wil de KNVB niet van afwijken.

"Je moet altijd nadenken of het een optie is", zegt een woordvoerder van de KNVB maandag tegen Voetbal International. "We hebben het vanochtend besproken en besloten het niet te doen. Niet uit financieel oogpunt, maar moreel kan het niet dat je de spelregels halverwege de competitie verandert."

2 april

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord is op zondag 2 april. Momenteel heeft de Rotterdamse koploper vijf punten voorsprong op de concurrent uit Amsterdam.

PSV lijkt door de nederlaag zondag in De Kuip vrijwel afgehaakt in de strijd om de landtitel. De Eindhovenaren hebben elf punten minder dan Feyenoord.

