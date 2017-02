Andries Jonker nieuwe trainer Bruma en Bazoer bij VfL Wolfsburg

Jonker, die sinds medio 2014 hoofd jeugdopleiding bij Arsenal was, is bij Wolfsburg de opvolger van de Fransman Valérien Ismaël, die zondag vanwege teleurstellende resultaten werd ontslagen.

De ploeg van Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer verloor vrijdag thuis met 1-2 van Werder Bremen en is afgezakt naar de vijftiende plaats in de Bundesliga. De voorsprong op Hamburger SV, dat op de eerste degradatieplek staat, bedraagt slechts twee punten.

In oktober ontsloeg Wolfsburg al trainer Dieter Hecking omdat de resultaten niet naar wens waren. De 54-jarige Jonker wordt dus de derde trainer dit seizoen van de club uit het midden van Duitsland.

Expert

Jonker was van 2012 tot 2014 al assistent-trainer van Wolfsburg en dat is volgens technisch directeur Olaf Rebbe een voordeel.

"Andries kent de club en had na zijn vertrek naar Arsenal nog geregeld contact met ons", aldus Rebbe bij de bekendmaking van het nieuws op de website van Wolfsburg. "We hebben met de aanstelling van Andries in korte tijd een topoplossing gerealiseerd."

"Andries is een internationaal ervaren trainer. Hij is daarnaast een expert als het gaat om tactiek en dat is nodig om Wolfsburg snel weer succesvol te maken."

Bayern München

Jonker was in Duitsland ook al trainer van Bayern München. Van juli 2009 tot april 2011 was hij de assistent van Louis van Gaal bij de 'Rekordmeister'. Na het ontslag van Van Gaal maakte de Volendammer het seizoen af als interim-trainer. Hij leidde de club naar de derde plaats en stelde zo Champions League-voetbal veilig.

In Nederland was Jonker trainer van FC Volendam (1999/2000), MVV (2004-2006) en Willem II (2007-2009). Maandagmiddag staat Jonker al voor het eerst op het trainingsveld bij Wolfsburg.

