Ibrahimovic: 'Als je mij haalt weet je dat je prijzen gaat winnen'

"Ik heb gezegd dat ik zou winnen en dat hebben we gedaan. Anderen praten pas na een overwinning. Ik kondig mijn overwinningen van te voren aan, dat is het grote verschil", aldus Ibrahimovic, die zondag in de finale op Wembley tegen Southampton (3-2 winst) twee keer scoorde.

Eerder dit seizoen won Ibrahimovic met Manchester United op Wembley de wedstrijd om het Community Shield van Leicester City (2-1). "Het is de tweede keer dat we hier zijn en de tweede beker die we pakken. Ik ben heel erg tevreden", zei Ibrahimovic. "Hier ben voor ik gekomen: om te winnen."

Het was voor Ibrahimovic de 32e prijs van zijn carrière, al werden twee landstitels met Juventus wegens een omkoopschandaal later afgepakt. De Champions League en WK-goud ontbreken nog op zijn imposante erelijst.

"Elke prijs is speciaal en belangrijk", vindt Ibrahimovic. "Andere spelers willen alleen het WK of de Champions League winnen. Op die manier win je niets. Je moet elke prijs waar je voor speelt willen winnen. Dat is wat ik doe."

Voor zijn League Cup-medaille heeft de 35-jarige Ibrahimovic een speciale bestemming. "Hij gaat naar mijn museum. Ik heb een huis alleen voor de medailles."

Verschil

Volgens Ibrahimovic komt de tweede prijs van het seizoen voor een groot deel op het conto van José Mourinho. "De manager is gewend om te winnen. Als je een manager als hij haalt, dan weet je wat je krijgt. En als je mij haalt, weet je ook wat je krijgt."

"We werken hard, we geloven in wat we doen. Door deze prijs te winnen, groeit ons vertrouwen. De statistieken spreken voor zich. Van de vijf prijzen dit seizoen hebben we er twee gewonnen. We spelen nog voor de andere drie."