Riedewald gaat weer lachend naar training door basisplek bij Ajax

"Het was moeilijk toen ik op de bank belandde. Ik ging naar de trainingen, terwijl ik ermee zat dat ik niet kon spelen. Op een gegeven moment merkte ik dat het vertrouwen weg was, dus dat was een lastige periode", aldus Riedewald, die zondag tegen Heracles Almelo voor de derde keer op rij in de basis stond, tegen NUsport.

Riedewald merkte aan het einde van de eerste seizoenshelft dat hij gefrustreerd was door zijn geringe aantal speelminuten, maar inmiddels heeft de verdediger de knop omgezet.

"Ik probeer er nu het beste van te maken. Ik ga weer met een lachend gezicht naar de training en ik ga weer lachend naar huis. Ik heb een tijdje niet gespeeld, dus het is ook een proces voor mij. De trainer weet wat ik kan."

Waar Anwar El Ghazi, Nemanja Gudelj en Riechedly Bazoer besloten te vertrekken door een gebrek aan speelminuten, denkt Riedewald nog niet aan een buitenlandse transfer.

"Natuurlijk wil ik me ontwikkelen om een betere speler te worden. Als ik dat één keer per maand bij Jong Ajax moet doen, dan is dat niet ideaal. Maar na de zomer is alles anders en begint iedereen op nul. Dan kan ik laten zien dat ik er klaar voor ben."

Matig

De verdediger won zondag met 4-1 van Heracles Almelo, nadat een matige eerste helft van de Amsterdammers werd afgewisseld met een beter Ajax na rust.

"We maakten in de eerste helft het veld veel te groot en wonnen onze duels niet. Dat hebben we besproken in de rust en daarna hebben we de knop omgezet en er een tandje bijgedaan."

Nick Viergever, die bij afwezigheid van Daley Sinkgraven opnieuw als linksback speelde, viel vlak voor rust uit door een blessure aan zijn lies. Matthijs de Ligt viel als vervanger in en bracht Ajax met een kopbal op voorsprong.

"Matthijs is echt een fantastische speler", vertelt Riedewald. "Hij is nog zo jong en nu al bezig met het team. Hij heeft veel potentie en ik gun hem van harte een mooie carrière. Hij gaat zeker een grote speler worden."

Een andere invaller was David Neres. De 19-jarige Braziliaan maakte zijn debuut in het eerste van Ajax, nadat hij deze winter voor 12 miljoen euro over kwam van Sao Paulo.

"Ik kan zelf geen Portugees, dus ik heb niet met hem gesproken", aldus Riedewald. "Maar via jongens als Davinson Sanchez en Mateo Cassierra kan ik hem altijd tips geven als hij er om vraagt. Je ziet op de training dat hij een snelle en lichtvoetige voetballer is. Hij kan voor heel veel dreiging gaan zorgen."

Zoet

Ajax staat na de zege op Heracles nog altijd vijf punten achter koploper Feyenoord. De Rotterdammers wonnen eerder op zondag de topper van PSV met 2-1.

Riedewald zag pas na afloop van de wedstrijd van Ajax dat het duel in De Kuip werd beslist door een eigen doelpunt door PSV-doelman Jeroen Zoet.

"Dit is natuurlijk erg zuur", vertelt de verdediger nadat hij de beelden van de eigen goal onder ogen kreeg.

"Gelukkig zijn er nog veel wedstrijden te gaan. Wij weten wat de achterstand is en wij moeten dus gewoon alles winnen. Als dat lukt, dan zullen we zien hoe groot het gat met Feyenoord nog is."