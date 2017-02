Willems ergert zich aan instelling PSV in beginfase tegen Feyenoord

"Als je zo begint dan kun je verwachten dat je verliest. De eerste tien minuten dacht ik: wat gebeurt hier?", aldus Willems, die al snel tegen een 1-0 achterstand aan keek met PSV. Jens Toornstra was in de negende minuut trefzeker in De Kuip.

"De aanvallen van Feyenoord gingen vooral over onze rechterkant”, vervolgt Willems. “Maar ik ga geen namen noemen. We hebben als team gefaald."

Toch stoorde de 22-jarige linksback van PSV zich aan de manier waarop sommige spelers van de Eindhovense club speelde.

"Ik heb me zeker geërgerd. Wedstrijden als deze mag je niet relaxed beginnen. Je moet de focus hebben en de spanning voelen."

"Het moet erop of eronder zijn, maar dat zag ik niet bij iedereen terug. Daardoor gaven we in de beginfase drie kansen weg. Het had heel snel 3-0 kunnen zijn en dan was het meteen klaar geweest."

Machteloos

Willems vindt wel dat PSV zich herpakte in de loop van de wedstrijd. Hij vindt ook dat PSV een punt had verdiend tegen de Rotterdamse koploper.

"Aan het eind van de eerste helft en in de tweede helft toonden we eindelijk lef en creëerden we kansen. Ik had het idee dat we beter waren. Op een gegeven moment zag ik zelfs dat Feyenoord machteloos was. Ze wisten het niet meer, schoten de ballen zomaar naar voren."

"Ik denk dat we onszelf daarom tekort hebben gedaan met deze nederlaag. We hebben de kansen gehad, maar Feyenoord maakte het uiteindelijk wel af."

Tweede plaats

Door de nederlaag is de voorsprong van de Rotterdamse koploper op nummer drie PSV opgelopen tot liefst elf punten. Nummer twee Ajax heeft zes punten meer dan de Eindhovenaren en dus denkt Willems dat de tweede plaats het maximaal haalbare is voor PSV.

"We moeten realistisch zijn en ons vasthouden aan het feit dat we nog tweede kunnen worden. We krijgen Ajax nog thuis en dan moeten we ze verslaan. Dan helpen we Feyenoord een handje en kunnen wij wellicht nog stijgen."

