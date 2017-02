Feyenoord-aanvaller Elia vindt dat PSV weg is in strijd om titel

"PSV is weg, elf punten is een heel groot gat", aldus Elia, die met Feyenoord ook nog vijf punten voorsprong heeft op nummer twee Ajax.

"Dit is voor Feyenoord de grootste kans in zestien jaar om kampioen te worden. We zijn er heel dichtbij, maar we moeten scherp blijven en van week tot week leven. Het worden belangrijke weken voor Feyenoord en voor Rotterdam."

De basis voor de zege op PSV legde Feyenoord in de beginfase, toen de ploeg van Giovanni van Bronckhorst de bezoekers op alle fronten aftroefde en via Jens Toornstra op 1-0 kwam. "Die eerste twintig minuten was onze beste fase van dit seizoen, we waren heer en meester", vindt Elia.

"We zijn er bovenop geklapt, we gingen in de openingsfase dwars door ze heen. Op links kwamen we er overheen, op rechts, op het middenveld vlogen we er overheen; we voelden ons onwijs sterk. Maar na de 1-0 lieten we PSV meer aan de bal en toen scoorden ze uiteindelijk ook. Dat we toch nog wonnen is vooral te danken aan het karakter dat we getoond hebben."

Blessure

Op het moment dat de 2-1 viel, een eigen doelpunt van PSV-doelman Jeroen Zoet, was Elia al gewisseld. Hij had eerder in de tweede helft nog wel fraaie actie in huis, waarmee hij Santiago Arias door de benen speelde.

"Ik zag van de week Hakim Ziyech bij Ajax tegen Legia Warschau al zo’n beweging maken. Ik zat met een vriend op de bank te kijken en hij zei: waarom doe jij dat nooit? Toen zei ik: oké, ik ga het zondag tegen PSV ook doen. En het lukte perfect."

Niet veel later ging Elia geblesseerd naar de kant en kwam Bilal Basaçikoglu voor hem in het veld. Volgens de 30-jarige buitenspeler is het echter niet ernstig.

"Ik had een paar tikken gehad, waardoor mijn enkel op een gegeven moment helemaal vast zat. Ik kon niet meer rennen. Maar de dokter heeft al gezegd dat het meevalt. Het is niet gebroken of gekneusd, maar slechts te zwaar belast. Ik moet deze week maar even mijn rust pakken en daarna weer knallen richting de titel."

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie