Ajax na rust ruim langs Heracles Almelo bij debuut Neres

Kasper Dolberg opende halverwege de eerste helft de score voor Ajax. Samuel Armenteros maakte kort daarna gelijk.

Dankzij twee verdedigers nam de thuisclub in het eerste kwartier van de tweede helft afstand van de middenmoter. Eerst kopte invaller Matthijs de Ligt raak, daarna trof Davinson Sanchez doel met een fraai afstandsschot. In de laatste minuut bracht Bertrand Traoré de laatste treffer op zijn naam.

Door de zevende competitiezege op rij bleef Ajax op vijf punten van koploper Feyenoord, dat eerder op zondag titelhouder PSV met 2-1 versloeg.

Castro

Ajax begon prima aan de wedstrijd en creeerde ook gelijk een aantal grote kansen. Zo stuurde Davy Klaassen Kasper Dolberg na acht minuten spelen alleen op doelman Bram Castro af, maar laatstgenoemde kwam als winnaar uit de strijd.

Castro hoefde twee minuten later niet in actie te komen bij een schot van Klaassen en had vervolgens ook een goede redding in huis op een listig balletje van Traoré.

Ook Heracles kwam er af en toe gevaarlijk uit en had in de dertiende minuut zomaar op voorsprong kunnen staan. Kristoffer Peterson werd na een snelle counter diep gestuurd door Thomas Bruns, omspeelde keeper André Onana, maar zag zijn inzet door Jairo Riedewald gekeerd worden op de doellijn.

In de zeventiende minuut leek Heracles alsnog op 0-1 te komen, ware het niet dat de goal van Armenteros terecht werd afgekeurd wegens buitenspel. De spits van de Heraclieden stond bij de voorzet van Peterson net iets te ver voor de bal.

Aan de andere kant was het in de 23e minuut wel raak. Castro kreeg een schot vanaf de rand van het strafschopgebied van Klaassen niet onder controle en was vervolgens kansloos bij de rebound van Dolberg, die in de afgelopen twee thuisduels van Ajax ook al trefzeker was.

Lang kon de ploeg van trainer Peter Bosz niet genieten van de voorsprong, want Armenteros maakte twee minuten na de 1-0 alweer gelijk. De clubtopscorer (twaalf goals) kopte een afgemeten voorzet van Wout Droste via de binnenkant van de paal achter de kansloze Onana.

Viergever

In het restant van de eerste helft waren beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd. Ajax had weliswaar veel meer balbezit maar kon slechts sporadisch een gaatje vinden in de hechte defensie van Heracles. En als dat de Amsterdammers wel lukte, dan toonde Castro zich een sta-in-de-weg. Dat was het geval bij een vrije trap van Hakim Ziyech en een poging van afstand van Lasse Schöne.

Ajax kreeg vlak voor rust een volgende tegenvaller te verwerken. Nick Viergever, die bij afwezigheid van Daley Sinkgraven opnieuw als linksback speelde, greep bij een sprint naar zijn lies en liet zich in de rust vervangen door Matthijs de Ligt.

De thuisclub ging in de openingsfase van de tweede helft vol op jacht naar de 2-1 en uitgerekend De Ligt brak in de 56e minuut de ban. De pas 17-jarige verdediger kopte een hoekschop van Ziyech beheerst binnen. De Ligt was vlak daarvoor ook al gevaarlijk geweest met een schitterend schot van zo'n dertig meter, die door Castro ternauwernood uit de kruising werd getikt.

Ajax gaf ook na de nieuwe voorsprong gas en dat resulteerde na een uur in de 3-1 van Sanchez. De Colombiaanse mandekker kreeg alle tijd en ruimte om vanaf ongeveer 25 meter uit te halen en verschalkte Castro met een droge schuiver in de verre hoek.

Heracles probeerde in het laatste half uur nog wel terug te komen in de wedstrijd, maar had de pech dat Onana uitstekend redde op een schot van dichtbij van Jaroslav Navratil (prachtig voorbereidend werk van Peterson) en Sanchez met een tackle de aansluitingstreffer voorkwam.

Bosz gunde de Braziliaanse aanwinst David Neres daardoor achttien minuten voor tijd zijn debuut en de behendige vleugelaanvaller zag dat Traoré in de blessuretijd de eindstand op 4-1 bepaalde door een voorzet van Ziyech te verzilveren.

