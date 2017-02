Nijhuis bevestigt dat topper is beslist door eigen goal PSV-doelman Zoet

Aanvankelijk kwam de treffer in de 82e minuut op naam van Jan-Arie van der Heijden, die de bal inkopte uit een corner. Zoet keerde de bal voor de lijn, maar vervolgens trok hij de bal achter de lijn om de bal uit te gooien.

"Ik zag dat de bal op de lijn lag", vertelde Nijhuis na afloop in De Kuip tegen NUsport. "Ik keek voor de zekerheid uiteraard wel op mijn horloge, die dankzij doellijntechnologie aangeeft of een bal over de lijn is."

"Dat horloge moet gaan knipperen bij een goal, maar het bleef zwart. Ik wilde daarom weglopen, want het was geen doelpunt. Een paar seconden later ging het klokje ineens wel knipperen en gaf hij aan dat het een goal was. Daarom floot ik alsnog. Ik twijfel niet aan het klokje."

Aanvankelijk dacht Nijhuis nog dat het systeem erg laat was. "Ik was in eerste instantie ook best verbaasd. Nu heb ik de beelden gezien. Het blijkt dat Zoet de bal redde op de lijn en daarna naar zich toe trok waardoor het alsnog een goal was. Ik heb het daarom ook als een eigen doelpunt van Zoet op het wedstrijdformulier gezet."

Protesten

Na de goal protesteerden de PSV'ers nog bij Nijhuis, maar volgens de arbiter was dat ongegrond. "Eerst riepen ze dat de bal niet over de lijn was. Ik heb uitgelegd dat het systeem zei van wel en toen zeiden ze ineens dat er een overtreding gemaakt zou zijn op Hector Moreno. Zo is het altijd wat."

"Zoals ik al zei, ik heb het moment inmiddels teruggezien en er was absoluut geen sprake van een overtreding. Het was gewoon een geldig doelpunt."

Op slag van rust beklaagden de PSV-spelers zich ook al bij Nijhuis, nadat Gaston Pereiro neerging in het strafschopgebied maar de arbiter niet naar de stip wees. Volgens Nijhuis was ook dat een juiste beslissing.

"In de rust kreeg ik op mijn telefoon al de bevestiging dat het geen strafschop was. Ik heb er verder in de rust ook niemand meer over gehoord, dat is een goed teken. In de tweede helft waren er nog wat momenten waarbij een speler een hand op de schouder kreeg, maar het paste in de lijn van de wedstrijd om ook daar geen strafschop voor te geven."

Headset

Nijhuis doelde daarmee op het feit dat hij niet alles affloot. "Dat was ook het plan. Ik had vooraf tegen mijn assistenten gezegd dat ze niet moesten vlaggen als ze dachten aan een overtreding, maar het door de headset moesten roepen. Dan had ik de keuze om het door te laten gaan."

"Dat heb ik in de eerste 25 minuten geprobeerd en dat werd goed opgepikt door de spelers. Zo kon het een mooie strijd worden."

