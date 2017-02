De Jong zet vraagtekens bij doellijntechnologie na nederlaag in De Kuip

De Jong zette grote vraagtekens bij het winnende doelpunt van Feyenoord dat arbiter Bas Nijhuis toekende op basis van de doellijntechnologie.

Met het blote oog en zelfs op de tv-beelden was niet zichtbaar dat de inzet van Jan-Arie van der Heijden in de 82e minuut de doellijn had gepasseerd.

Nijhuis gaf na afloop aan dat zijn horloge begon te trillen toen PSV-keeper Zoet de bal na zijn redding naar zich toetrok.

Onwaarschijnlijk

PSV protesteerde heftig bij Nijhuis, ook omdat Van der Heijden bij zijn kopbal een overtreding op Hector Moreno leek te maken.

"Hoe betrouwbaar is dit?", sprak De Jong vertwijfeld nadat hij de videobeelden had teruggezien. "Het leek op het veld al zo onwaarschijnlijk dat die bal erin zat."

"En nu zie ik het nog niet. Misschien is het wel de hand en niet de bal die helemaal over de lijn gaat. Maar we moeten het er eigenlijk niet over hebben. We hadden gewoon zelf 1-2 moeten maken. We hebben voldoende grote kansen daarvoor gehad."

Onoverbrugbaar

Door de nederlaag is de achterstand van PSV op Feyenoord opgelopen naar elf punten. Er zijn nog tien wedstrijden te spelen.

"Het gat van elf punten is onoverbrugbaar, denk ik", liet hij bij FOX Sports teleurgesteld weten. "De eerste plaats is weg. We zullen moeten gaan knokken voor de tweede plaats. Wie weet wat er dan nog gebeurt."

