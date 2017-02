Balende Zoet spreekt van pech na cruciale eigen goal tegen Feyenoord

"Ik heb pech gehad en Feyenoord geluk omdat zij dat systeem hier hebben hangen", zei Zoet na afloop in De Kuip. De treffer kwam aan het licht door doellijntechnologie. Arbiter Bas Nijhuis liet in eerste instantie doorspelen, tot zijn horloge alsnog aangaf dat de bal de doellijn had gepasseerd.

Zoet dacht er zelf ook niet aan dat het alsnog een goal kon worden. "Het enige wat ik dacht, was dat ik die bal voor de lijn moest weghalen. Daar deed ik alles aan. Wat daarna gebeurde, weet ik niet, dat gaat in een flits."

De keeper had na afloop weinig zin om zijn fout terug te zien. "We kunnen de beelden wel duizend keer terugkijken, maar we hebben daar niets aan, het verandert toch niet meer."

Van der Heijden vond het uiteraard minder erg om de beelden terug te zien. Het kon hem ook weinig schelen dat hij de goal niet op zijn naam kreeg. "Gelukkig hebben we hier doellijntechnologie. Misschien hadden we een beetje geluk, maar een doelpunt is een doelpunt. Technologie liegt niet", aldus de Feyenoord-verdediger.

De Jong

Luuk de Jong zette daarentegen wel vraagtekens bij het winnende doelpunt van de Rotterdammers. De captain van PSV beklaagde zich in het veld ook al bij Nijhuis.

"Hoe betrouwbaar is dit?", zei De Jong nadat hij de videobeelden had teruggezien. "Het leek op het veld al zo onwaarschijnlijk dat die bal erin zat."

"En nu zie ik het nog niet. Misschien is het wel de hand en niet de bal die helemaal over de lijn gaat. Maar we moeten het er eigenlijk niet over hebben. We hadden gewoon zelf de 1-2 moeten maken. We hebben voldoende grote kansen daarvoor gehad."

Titelkansen

De Jong besefte ook dat de titelkansen van PSV door de nederlaag in De Kuip zo goed als verkeken zijn. De achterstand op Feyenoord is opgelopen tot elf punten.

"Dit gat is onoverbrugbaar, denk ik. De eerste plaats is weg. We zullen moeten gaan knokken voor de tweede plaats. Wie weet wat er dan nog gebeurt."

