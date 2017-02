Feyenoord wint dankzij doellijntechnologie topper tegen PSV

De kopbal van Van der Heijden werd door PSV-doelman Jeroen Zoet een millimeter achter de doellijn gekeerd, zo toonde de doellijntechnologie op het horloge van arbiter Bas Nijhuis. Mogelijk redde Zoet wel voor de lijn, maar trok hij daarna de bal naar zich toe, waardoor hij onbewust een eigen doelpunt maakte.

Nijhuis zag zelf niet dat de bal de lijn gepasseerd was, maar gaf de treffer pas toen de techniek hem duidelijk maakte dat het om een treffer ging.

In de beginfase was Feyenoord via Jens Toornstra ook al op voorsprong gekomen. Gaston Pereiro maakte na rust gelijk voor PSV, waarna Van der Heijden Feyenoord dus alsnog de zege bezorgde.

Het verlies van PSV was de eerste uitnederlaag sinds september 2015, maar wel al de tweede keer dit seizoen dat van Feyenoord werd verloren. Voor de winter werd het in het Philips Stadion 0-1. PSV lijkt bovendien nu afgehaakt te zijn in de titelrace, want het verschil met koploper Feyenoord loopt op tot elf punten.

Nummer twee Ajax heeft nu acht punten minder dan Feyenoord, maar de Amsterdammers spelen zondag om 16.45 uur nog thuis tegen Heracles Almelo.

Kuijt

Opvallend was zondag dat Giovanni van Bronckhorst ervoor koos om zijn captain Dirk Kuijt op de bank te zetten, al pakte die keuze van de Feyenoord-trainer niet verkeerd uit in de beginfase.

Met Toornstra op het middenveld zette Feyenoord vanaf het begin druk en keer op keer werd PSV afgetroefd in de duels. Dat leverde ook meteen kansen op. Al na twee minuten had Eljero Elia ineens alle ruimte om uit halen, maar zijn schot ging naast. Niet veel later dook Nicolai Jörgensen aan de rechterkant vrij op voor PSV-doelman Jeroen Zoet, die een snelle 1-0 voorkwam.

Gezien het Rotterdamse overwicht was het wachten op meer kansen en na negen minuten was het raak. Linksback Terence Kongolo, die de voorkeur kreeg boven Miquel Nelom, had een uitstekende actie in huis. Hij bewaarde het overzicht, bediende Toornstra op maat en die ramde de bal in het dak van het doel (1-0).

Na de 1-0 ging de Rotterdamse storm liggen. Feyenoord twijfelde tussen het koesteren van de voorsprong of doorpakken. Het werd het eerste. Meer en meer had PSV de bal en het kreeg via Gaston Pereiro een schietkansje, maar verder dwong de uitploeg lange tijd weinig af.

Tegenvaller voor PSV was bovendien dat Marco van Ginkel zeven minuten voor het rustsignaal geblesseerd uitviel. Op slag van rust schreeuwde PSV tevergeefs om een strafschop toen Pereiro in kansrijke positie onderuit ging.

Paal

De tweede helft kende niet zo’n stormachtig begin als het eerste bedrijf, al waren er wel weer kansen voor Feyenoord. Elia speelde de zwak spelende Santiago Arias door de benen, waarna het schot van Toornstra geblokt werd. Niet veel later werkte PSV-verdediger Hector Moreno een voorzet van Rick Karsdorp bijna in eigen doel en ook de daaropvolgende corner zorgde voor Rotterdams gevaar.

Aan de andere lukte het PSV maar niet om een vuist te maken voor het doel van Feyenoord, totdat Pereiro na 62 minuten een keer uithaalde. Het geplaatste schot van de Uruguayaan verdween via de binnenkant van de paal achter doelman Brad Jones, waardoor het vrijwel uit het niets 1-1 was.

De gelijkmaker was een flinke tik voor Feyenoord, al herstelde de thuisploeg zich redelijk snel door het initiatief weer naar zich toe te trekken.

Een schot van Toornstra verdween aan de verkeerde kant van de paal in het zijnet en Berghuis was nog dichter bij een goal. Het schot van de buitenspeler ging buiten bereik van Zoet op de paal. Enkele minuten later ging een lob van Toornstra over en Bilal Basaçikoglu kreeg een vrije kopkans er niet in.

Anderzijds moest Feyenoord defensief wel op blijven letten. Een glijpartij van Eric Botteghin werd de Rotterdammers bijna fataal, maar Rick Karsdorp gooide zich voor de bal waardoor Steven Bergwijn niet kon profiteren.

De topper leek daardoor af te stevenen op een gelijkspel, maar acht minuten voor tijd was het toch weer Feyenoord dat op voorsprong kwam. Zoet leek wel een antwoord te hebben op een kopbal van Van der Heijden, maar de doellijntechnologie vertelde dat de bal een fractie achter de lijn was waardoor De Kuip met enige vertraging alsnog mocht juichen voor de 2-1.

PSV protesteerde furieus bij Nijhuis, ook omdat Van der Heijden voor zijn kopbal een overtreding op Moreno leek te maken.

Met invaller Jürgen Locadia, die na een halfjaar blessureleed zijn rentree maakte, hoopte PSV vervolgens nog op de gelijkmaker. Het was echter Feyenoord dat dichter bij een goal kwam. Jörgensen en Vilhena misten in kansrijke positie, waardoor het 2-1 bleef.

