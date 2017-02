Uitblinker Memphis helpt Lyon aan winst, Lens redt punt voor Fenerbahce

In het Parc OL van Lyon nam de 23-jarige Memphis zo een groot deel van de productie voor zijn rekening bij de 5-0 overwinning van Lyon, dat desondanks op de vierde plek bleef steken in de Ligue 1.

Op slag van rust brak de Nederlandse aanvaller de ban door van dichtbij in een leeg doel binnen te tikken nadat een inzet van Alexandra Lacazette op de paal uiteenspatte. Acht minuten na de hervatting schoot hij vanuit een lastige hoek laag en hard binnen.

Nadat de onfortuinlijke Ivan Balliu zijn eigen doelman passeerde, was Memphis nog aangever bij de 4-0 van aanvoerder Lacazette. Mathieu Valbuena bepaalde de eindstand in de blessuretijd op 5-0.

Memphis, die in de winterse transferperiode overkwam van Manchester United, kwam zo op een totaal van drie doelpunten in dienst van zijn nieuwe Franse club. Eerder deze maand tekende hij voor de 4-0 tegen AS Nancy.

Afgelopen donderdag moest de niet speelgerechtigde oud-PSV'er nog vanaf de tribune toekijken hoe Lyon in de Europa League gehakt maakte van AZ (7-1), na de eerdere zege in Alkmaar (1-4).

Lens

Fenerbahce kwam ondanks een treffer van Lens niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Gaziantepspor. Daardoor verloor de Turkse club van coach Dick Advocaat de aansluiting met de leiders in de Süper Lig.

Maandag neemt koploper Besiktas het in de Turkse topper nog op tegen stadgenoot Galatasaray, dat derde staat met twee punten voorsprong op Fenerbahce. De tweede plaats is in handen van een andere club uit Istanbul, Basaksehir.

Lens maakte halverwege de eerste helft de openingstreffer van Sefa Yilmaz ongedaan. Daar bleef het echter bij voor Fenerbahce, waarvoor ook Gregory van der Wiel negentig minuten mocht meedoen van Advocaat.

Robin van Persie zat naar aanleiding van zijn wangedrag in de derby tegen Besiktas zijn derde en laatste wedstrijd schorsing uit.

Kane

In Engeland boekte Tottenham Hotspur een eenvoudige 4-0 thuiszege op Stoke City. Harry Kane nam de eerste drie doelpunten van de Spurs voor zijn rekening, waarna Dele Alli nog voor rust voor het slotakkoord zorgde op White Hart Lane.

De 1-0 van Kane betekende voor de 23-jarige Engelsman zijn honderdste officiële treffer in clubverband. De spits maakte vorige week ook al een hattrick in het FA Cup-duel met Fulham (0-3 winst).

Manager Maurico Pochettino van de Spurs gunde Vincent Janssen geen speeltijd en ook doelman Michel Vorm bleef negentig minuten op de bank zitten.

Bij Stoke verschenen Bruno Martins Indi en Erik Pieters wel aan de aftrap. Ibrahim Afellay kwam na een uur spelen binnen de lijnen, maar toen was de eindstand al bepaald.

Door de ruime zege neemt Tottenham de tweede plaats over van Manchester City, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

De achterstand van de Londenaren op stadgenoot en koploper Chelsea bedraagt nog altijd wel tien punten. De equipe van trainer Antonio Conte won zaterdag al voor eigen publiek met 3-1 van Swansea City.

Lazio

Met Stefan de Vrij en Wesley Hoedt in de basis boekte Lazio in Italië een nipte thuiszege op Udinese (1-0). Ciro Immobile maakte in de 72e minuut uit een penalty het winnende doelpunt.

Immobile dwong de penalty zelf af nadat hij in het strafschopgebied was neergehaald door Ali Adnan. Hoedt was op dat moment al gewisseld, De Vrij maakte de negentig minuten vol.

Lazio komt door de zege op vijftig punten en stijgt daarmee naar de vijfde plaats in de Serie A. Internazionale kan die positie zondagavond weer overnemen, maar moet dan wel thuis winnen van AS Roma.

AC Milan, dat zevende staat, won met 0-1 bij Sassuolo. Bij de thuisploeg bleef Timo Letschert de hele wedstrijd op de bank. Jonathan De Guzman won met Chievo thuis met 2-0 Pescara.

Koploper Juventus kwam zaterdag al in actie en maakte geen fout tegen Empoli: 2-0. AS Roma kan de achterstand zondagavond terugbrengen tot zeven punten.

