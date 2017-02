Kane bezorgt Spurs met hattrick zege op Stoke

Harry Kane nam de eerste drie doelpunten voor zijn rekening, waarna Dele Alli nog voor rust voor het slotakkoord zorgde.

De 1-0 van Kane betekende voor de 23-jarige Engelsman zijn honderdste officiële treffer in clubverband. De spits maakte vorige week ook al een hattrick in het FA Cup-duel met Fulham (0-3 winst).

Manager Maurico Pochettino van de Spurs gunde Vincent Janssen geen speeltijd en ook doelman Michel Vorm bleef negentig minuten op de bank zitten.

Bij Stoke verschenen Bruno Martins Indi en Erik Pieters wel aan de aftrap. Ibrahim Afellay kwam na een uur spelen binnen de lijnen, maar toen was de eindstand al bepaald.

Door de ruime zege neemt Tottenham de tweede plaats over van Manchester City, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

De achterstand van Tottenham op koploper Chelsea bedraagt nog altijd wel tien punten. De equipe van trainer Antonio Conte won zaterdag al voor eigen publiek met 3-1 van Swansea City.

Lazio

Met Stefan de Vrij en Wesley Hoedt in de basis boekte Lazio in Italië een nipte thuiszege op Udinese. Ciro Immobile maakte in de 72e minuut uit een penalty het winnende doelpunt.

Immobile dwong de penalty zelf af nadat hij in het strafschopgebied was neergehaald door Ali Adnan. Hoedt was op dat moment al gewisseld, De Vrij maakte de negentig minuten vol.

Lazio komt door de zege op 50 punten en stijgt daarmee naar de vijfde plaats in de Serie A. Internazionale kan die positie zondagavond weer overnemen, maar moet dan wel thuis winnen van AS Roma.

AC Milan, dat zevende staat, won met 0-1 bij Sassuolo. Bij de thuisploeg bleef Timo Letschert de hele wedstrijd op de bank. Jonathan de Guzman won met Chievo thuis met 2-0 Pescara.

Koploper Juventus kwam zaterdag al in actie en maakte geen fout tegen Empoli: 2-0. AS Roma kan de achterstand zondagavond terugbrengen tot zeven punten.

