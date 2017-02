Vitesse wint van Go Ahead, PEC Zwolle pakt punt bij AZvan

Ricky van Wolfswinkel, Navarone Foor en Milot Rashica verzorgden de Arnhemse productie in de Adelaarshorst. Daniel Crowley tekende in de slotfase voor de eretreffer namens de Deventenaren.

Door de relatief eenvoudige zege klom Vitesse op de ranglijst weer over FC Twente heen, om zich op te zevende plek te nestelen in de Eredivisie.

Go Ahead verzuimde de zestiende positie over te doen aan concurrent Roda JC. Aan het einde van het seizoen betekent die plek nacompetitie voor het elftal van coach Hans de Koning. Met negentien punten houden de Eagles alleen Excelsior en hekkensluiter ADO Den Haag onder zich.

Kansen

Na een beginfase met kansjes over en weer opende Van Wolfswinkel na een halfuur de score. Een afgeslagen hoekschop van Vitesse werd opnieuw ingebracht en in een vol strafschopgebied kreeg de 28-jarige aanvaller de bal voor zijn voeten, om vervolgens voor zijn elfde competitiedoelpunt te tekenen.

Go Ahead had in het begin van de tweede helft aanvallende intenties, maar zeven minuten na de hervatting verdubbelde Foor de marge namens Vitesse. De middenvelder krulde de bal knap in de verre hoek achter Zwarthoed.

Room

Daarna kreeg Vitesse tegenslag te verwerken toen doelman Room zich met een liesblessure moest laten vervangen door reservekeeper Michael Törnes. Het betekende het competitiedebuut voor de 31-jarige Deen.

Tien minuten voor het laatste fluitsignaal maakte Rashica zelfs nog de derde goal. De Kosovaar schoot vanuit een lastige hoek hard in het dak van het doel en maakte zo een einde aan het laatste sprankje hoop van de Overijsselaren.

Toch verzachtte Crowley het leed nog enigszins voor de thuisploeg. De Engelse huurling van Arsenal zag zijn schot via de vingertoppen van Törnes in het net belanden. Zijn late 1-3 bleek ook meteen de eindstand in de Adelaarshorst.

AZ-PEC Zwolle

AZ heeft een moeizaam gelijkspel behaald tegen PEC Zwolle. In Alkmaar werd het 1-1 door een treffer van Ryan Thomas en Fred Friday.

Door het gelijkspel is PEC de nummer dertien in de Eredivisie. AZ, dat donderdag nog met 7-1 verloor van Olympique Lyon in de Europa League, klimt naar de vijfde plaats.

Trainer John van den Brom veranderde in de basisformatie van AZ het een en ander na de Europese afstraffing. In de defensie maakte de Noor Jonas Svensson zijn debuut, op het middenveld ruimde hij een plek in voor de jeugdige Guus Til en voorin mocht Levi Garcia beginnen.

Paal

AZ was zonder groots te spelen in de eerste de betere ploeg. Veel kansen kreeg de ploeg niet. Een vrije trap van Derrick Luckassen miste doel en Til raakte de paal. Het verdedigend spelende PEC Zwolle stelde er weinig tegenover. Alleen Danny Holla probeerde het een keer van afstand.

PEC begon na de rust sterk. Queensy Menig schoot voorlangs en Nicolai Brock-Madsen prikte de bal in het zijnet.

Thomas schoot na een hoekschop wel keihard raak. Het was de eerste competitietreffer voor de Nieuw-Zeelander sinds 21 november 2015.

Even daarna had Queensy Menig de wedstrijd kunnen beslissen, maar hij stuitte in scoringspositie op AZ-keeper Tim Krul.

Tien minuten voor tijd viel de gelijkmaker van AZ. Levi Garcia wurmde zich op de vleugel langs een tegenstander en gaf een niet te missen voorzet op Friday, die van dichtbij trefzeker was.

