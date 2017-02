Faber ziet Groningen tegen Utrecht alleen in afronding falen

"We hebben zo veel kansen gehad, die moeten we gewoon afmaken. Eigenlijk is dat het enige wat niet goed doen. Voor de rest moet ik mijn spelers een compliment maken", zei Faber bij FOX Sports.

Met name Bryan Linssen was voor rust op dreef met twee doelpunten. Hij verzuimde het duel vlak na rust echter te beslissen, waarna Utrecht via goals van Sebastien Haller, Giovanni Troupee en Yassin Ayoub de zege greep.

Faber constateerde dat zijn ploeg een tik oploopt door de onnodige nederlaag. "Normaal win je zo'n wedstrijd met 6-3 en gaat iedereen met een euforisch gevoel naar huis. Wij kopen hier nu alleen niets voor. Iedereen is vermaakt, behalve onze eigen ploeg."

Middenmootmentaliteit

Zijn collega Erik ten Hag van FC Utrecht was na het matige optreden in de eerste helft tijdens de rust hard uitgevallen naar zijn ploeg.

"Het was voor rust onacceptabel. We speelden met een middenmootmentaliteit. We moeten beter voorbereid zijn. We waren onherkenbaar."

Na een wissel en de snelle 1-2 van Haller wist Utrecht de wedstrijd alsnog om te draaien. "Gelukkig loopt het na rust wel en ben je blij dat Groningen ons in leven heeft gelaten. Daar hebben we goed van geprofiteerd."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie