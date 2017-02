Willem II negende na winst bij Excelsior, NEC verliest ook van Sparta

Bij Excelsior-Willem II vielen de doelpunten na rust. In de 62e minuut opende Dico Koppers met zijn tweede treffer van het seizoen de score en een minuut later trof ook Erik Falkenburg doel.

Excelsior eindigde de wedstrijd met een man minder. In de slotminuten kreeg de Serviër Danilo Pantic een rode kaart na een harde tackle.

In de laatste vijf competitieduels pakte Willem II tien punten. De ploeg van trainer Erwin van de Looi staat door de zege in Rotterdam steviger in de middenmoot en is nu de nummer negen met 29 punten uit 24 duels.

Excelsior is nog steeds op zoek naar de eerste overwinning sinds 19 november, toen Sparta met 3-2 werd verslagen. De Kralingers staan voorlaatste met negentien punten.

NEC-Sparta

In Nijmegen was Paco van Moorsel de gevierde man aan de kant van Sparta. Hij scoorde in de 33e minuut op aangeven van Denzel Dumfries. In de tiende minuut had Gregor Breinburg verzuimd om NEC op voorsprong te zetten door een strafschop te missen.

De thuisnederlaag is de volgende klap voor NEC. De formatie van trainer Peter Hyballa verloor al vijf keer op rij en vindt zichzelf in de Eredivisie terug op plek twaalf met 25 punten.

Sparta boekte een broodnodige zege. De Rotterdammers hadden voor het laatst gewonnen op 4 november (3-1 tegen sc Heerenveen) en staan nu veertiende met een puntenaantal van 22.

Woensdag wacht de ploeg van coach Alex Pastoor opnieuw een belangrijk duel. In eigen huis is Vitesse om 20.45 uur de tegenstander in de halve finale van de KNVB-beker. De andere halve eindstrijd gaat een dag later tussen AZ en SC Cambuur.

