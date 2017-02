FC Utrecht pakt zege in Groningen na 2-0 achterstand bij rust

FC Groningen leek op rozen te zitten door twee goals van Bryan Linssen in de eerste helft, maar door treffers van Sébastien Haller, Giovanni Troupée en Yassin Ayoub gingen de drie punten toch mee naar Utrecht.

De Groningers wachten daardoor nu al zes wedstrijden op een overwinning. De ploeg van Ernest Faber staat op de tiende plek in de Eredivisie met 27 punten.

FC Utrecht weet zeker dat het ook na dit weekend vierde staat achter de traditionele top drie. De verliezend bekerfinalist van vorig seizoen heeft veertig punten na 24 wedstrijden.

Start

FC Groningen kende zaterdagavond een uitstekende start in het eigen Noordlease Stadion. De slechts 1.70 meter lange Linssen sprong in de vierde minuut hoger dan FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel, waardoor hij een prima voorzet van Tom Hiariej binnen kon koppen: 1-0.

De buitenspeler van FC Groningen zorgde ook voor een goed einde van de eerste helft voor de thuisploeg. FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen dacht in de 45e minuut de bal op de rand van het zestienmetergebied af te kunnen schermen voor keeper David Jensen, maar Linssen wurmde zich simpel om Janssen heen en maakte zijn tweede van de avond: 2-0.

De 26-jarige Linssen verdrievoudigde in één klap zijn seizoenstotaal, want de aanvaller had tot zaterdag nog maar één keer gescoord in de Eredivisie.

FC Utrecht zette er in de eerste helft één levensgrote kans tegenover. Spits Gyrano Kerk, die wederom de voorkeur kreeg boven Richairo Zivkovic, kopte na twintig minuten een voorzet van Troupée tegen de paal.

Lange trap

Linssen had Groningen ook in de tweede helft een droomstart kunnen geven, want een halve minuut na rust stond hij na een lange trap van keeper Sergio Padt opeens alleen voor het doel van FC Utrecht. Deze keer schoof hij de bal echter naast de goal van Jensen.

Aan de andere kant was het wel raak. Haller kopte hard raak uit een corner van Ayoub. Het was voor de Fransman zijn eerste doelpunt sinds 11 december 2016, toen hij scoorde in het thuisduel met Heracles Almelo (2-0).

Ook na de aansluitingstreffer kreeg Groningen nog genoeg kansen. Mimoun Mahi had de 3-1 op zijn schoen, maar de aanvaller schoof de bal net voorlangs. Tien minuten later werd een inzet van Groningen-verdediger Kasper Larsen van de lijn gehaald.

Twaalf minuten voor tijd kreeg de ploeg van Faber de rekening gepresenteerd voor het missen van zijn kansen. Troupée kon vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied en zijn fraaie schot ging via de vingertoppen van Padt in de korte hoek: 2-2.

Drie minuten later zette Kerk zijn teamgenoot Ayoub met een intelligent hakje vrij voor Padt en de middenvelder wipte de bal in de lange hoek, waardoor de bezoekers de zege pakten.

