Dost helpt Sporting aan zege, Juventus maakt geen fout

Dost maakte vier minuten voor tijd uit een strafschop de 0-2, nadat Bryan Ruiz (ex-FC Twente en PSV) halverwege de eerste helft al voor de openingstreffer had gezorgd.

In de negentigste minuut werd Dost naar de kant gehaald en vervangen door Luc Castaignos. Marvin Zeegelaar ontbrak in de selectie van Sporting wegens een blessure.

Dost, die naar verluidt in de concrete belangstelling staat van een Chinese club, maakte alweer zijn zeventiende competitiegoal van het seizoen en voert daarmee de topscorerslijst in Portugal aan.

Door de driepunter tegen Estoril verstevigde Sporting de derde plaats in de Liga NOS. De achterstand op koploper Benfica bedraagt nog altijd wel tien punten.

De landskampioen zette vrijdag al GD Chaves in eigen huis met 3-1 opzij. Nummer twee FC Porto kan het gat met Benfica tot één punt verkleinen als het zondag wint bij Boavista FC.

Juventus

In Italië liep Juventus geen averij op in de strijd om de titel in de Serie A. De lijstaanvoerder was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Empoli.

Bij Juventus kreeg de 39-jarige Gianluigi Buffon rust, in zijn plaats verdedigde de Braziliaan Neto het doel. De thuisclub opende vlak na rust de score. Een kopbal van Mario Mandzukic caramboleerde via keeper Lukasz Skorupski, de onderkant van de lat en opnieuw Skorupski achter de lijn.

Alex Sandro verdubbelde niet veel later de score. Hij draaide in het strafschopgebied weg bij zijn directe tegenstander en schoot diagonaal binnen.

Het betekende voor de ploeg van trainer Massimiliano Allegri de dertigste thuiszege op rij in de Serie A. In de vijf sterkste competities in Europa is er maar één club die een langere reeks neerzette. FC Barcelona won van 1958 tot 1960 in eigen huis 39 competitiewedstrijden op rij.

De overwinning geeft Juventus een voorsprong van tien punten op runner-up AS Roma, dat nog een duel tegoed heeft. De ploeg van Kevin Strootman speelt zondag uit bij Internazionale.

Napoli

Nummer drie Napoli verspeelde kostbare punten. De equipe van voormalig Eredivisiespelers Dries Mertens en Arek Milik verloor voor eigen publiek met 0-2 van Atalanta Bergamo.

Verdediger Mattia Caldara maakte beide treffers. Hij scoorde in de 28e minuut na een hoekschop en in de tweede helft (70e minuut) was hij opnieuw succesvol. Op het moment dat de tweede treffer viel, stond de ploeg uit Bergamo met tien man. Middenvelder Franck Kessié kreeg twee keer geel en dus rood.

Oud-PSV'er Mertens, die dit seizoen op schot is voor Napoli, speelde de hele wedstrijd. Spits Milik (ex-Ajax) kwam in de 59e minuut in het veld.

Napoli heeft al twaalf punten achterstand op Juventus en zag bovendien nummer vier Atalanta tot op drie punten naderen.

AS Monaco

In Frankrijk gaat AS Monaco weer alleen aan de leiding in de Ligue 1. De equipe van trainer Leonardo Jardim won de uitwedstrijd tegen Guingamp met 1-2.

Verdediger Kamil Glik opende halverwege de eerste helft de score voor Monaco. In de 86e minuut verdubbelde Fabinho vanaf de strafschopstip de voorsprong. Etienne Didot deed in laatste minuut van de officiële speeltijd nog iets terug.

Monaco heeft dankzij de overwinning weer drie punten voorsprong op naaste achtervolger Nice, dat vrijdagavond al won.

El Ghazi

Anwar El Ghazi blijft met Lille in de onderste regionen hangen door een 2-3 thuisnederlaag tegen Bordeaux.

De bezoekers stonden bij rust met 1-0 voor door een treffer van Valentin Vada. Een door Nicolas de Preville benutte penalty betekende de 1-1 en Eder zorgde voor de voorsprong voor Lille.

Adam Ounas bracht Bordeaux in de 78e minuut weer op gelijke hoogte. Vlak daarna moest Lille met tien man verder na een tweede gele kaart voor Julian Palmieri. Ounas bezorgd daarna de bezoekers de zege. In de blessuretijd verloor Lille nog een speler toen Rio Mavuba rood kreeg.

Door de verliespartij bezet Lille, waar Ricardo Kishna negentig minuten op de bank bleef zitten, nog steeds de veertiende plaats. Het verschil met nummer achttien Dijon bedraagt slechts twee punten.

