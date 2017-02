Dost helpt Sporting Lissabon aan zege, Napoli lijdt dure nederlaag

Dost maakte vier minuten voor tijd uit een strafschop de 0-2, nadat Bryan Ruiz (ex-FC Twente en PSV) halverwege de eerste helft al voor de openingstreffer had gezorgd.

Dost, die naar verluidt in de concrete belangstelling staat van een Chinese club, maakte al weer zijn zeventiende competitiegoal van het seizoen en voert daarmee de topscorersranglijst in Portugal aan.

Door de driepunter tegen Estoril verstevigde Sporting Lissabon de derde plaats in de Liga NOS. De achterstand op koploper Benfica bedraagt nog altijd wel tien punten.

De landskampioen zette vrijdag al GD Chaves in eigen huis met 3-1 opzij. Nummer twee FC Porto kan het gat met Benfica tot één punt verkleinen als het zondag wint bij Boavista FC.

Napoli

In Italië verspeelde Napoli kostbare punten in de strijd om de titel in de Serie A. De ploeg van voormalig Eredivisiespelers Dries Mertens en Arek Milik verloor voor eigen publiek met 0-2 van Atalanta Bergamo.

Verdediger Mattia Caldara maakte beide treffers. Hij scoorde in de 28e minuut na een hoekschop en in de tweede helft (70e minuut) was hij opnieuw succesvol.

Op het moment dat de tweede treffer viel, stond de ploeg uit Bergamo met tien man. Middenvelder Franck Kessié kreeg twee keer geel en dus rood.

Oud-PSV'er Mertens, die dit seizoen op schot is voor Napoli, speelde de hele wedstrijd. Spits Milik (ex-Ajax) kwam in de 59e minuut in het veld. Nummer drie Napoli blijf steken op 54 punten uit 26 duels. Atalanta heeft 51 punten en staat vierde.

Koploper Juventus (63 punten) speelt later op zaterdag tegen degradatiekandidaat Empoli. Nummer twee AS Roma heeft 56 punten en is zondag te gast bij Internazionale.

AS Monaco

In Frankrijk gaat AS Monaco weer alleen aan de leiding in de Ligue 1. De equipe van trainer Leonardo Jardim won de uitwedstrijd tegen Guingamp met 1-2.

Verdediger Kamil Glik opende halverwege de eerste helft de score voor Monaco. In de 86e minuut verdubbelde Fabinho vanaf de strafschopstip de voorsprong. Etienne Didot deed in laatste minuut van de officiële speeltijd nog iets terug.

Monaco heeft dankzij de overwinning weer drie punten voorsprong (62 om 59) op Nice, dat vrijdagavond al won. De club scoorde al 78 keer en is nu nog één treffer van een clubrecord verwijderd.

In het seizoen 1977/1978 scoorde Monaco, dat toen de landstitel behaalde, in totaal 79 keer. Monaco heeft nog elf duels om dat record te verbreken.

