Van Aanholt draagt winnende treffer op aan overleden opa

Van Aanholt maakte al in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de winst klom Crystal Palace naar de zeventiende plaats in de Premier League.

"Mijn opa is deze week overleden. Ik voel me vereerd dat ik voor hem scoorde. Het doet me veel verdriet dat ik zonder hem verder moet, maar ik heb veel aan hem te danken", aldus de 26-jarige Van Aanholt.

Volgens de zesvoudig Oranje-international maakt Crystal Palace, dat nu één plaats boven de degradatiestreep staat, een goede kans om dit seizoen handhaving af te dwingen in de Premier League.

"Ik heb eerder in een situatie als deze gezeten", doelt hij op zijn voorgaande jaren in dienst van Sunderland, de club die hij in januari verruilde voor Crystal Palace. "Het is belangrijk dat we een eenheid vormen en er samen uitkomen."

Volgens Van Aanholt speelt trainer Sam Allardyce daar ook een belangrijke rol in. "Hij heeft bij Sunderland ook laten zien dat hij zich uit zo'n situatie kan redden. Hij is nog nooit gedegradeerd en dat geeft ons hoop."

Lovend

Allardyce is op zijn beurt lovend over Van Aanholt. "Het was onze verdienste dat we Middlesbrough voor rust continu bestookten met voorzetten en schoten en het was mooi dat Van Aanholt met zijn mindere voet scoorde."

"De kwaliteit die hij heeft, hebben we nodig als we willen stijgen op de ranglijst. Hij heeft zich dit seizoen al bewezen met vier doelpunten: drie voor Sunderland en één voor ons. Nu zorgde hij voor de belangrijkste zege van het seizoen."

Crystal Palace boekte pas de tweede zege in de laatste twaalf competitieduels. Over een week is West Bromwich Albion de volgende tegenstander.

