Ajax ook tegen Heracles Almelo nog zonder Sinkgraven

Ook Abdelhak Nouri is er niet bij in de Arena. De jonge middenvelder moest vrijdag na een tik op zijn rechterenkel geblesseerd naar de kant in de thuiswedstrijd in de Jupiler League van periodekampioen Jong Ajax tegen FC Eindhoven.

Trainer Peter Bosz kan bovendien nog geen beroep doen op Vaclav Cerny. Daar tegenover staat de terugkeer van Kenny Tete, die afgelopen donderdag geschorst was voor het Europese duel met Legia Warschau (1-0).

In de twintigkoppige wedstrijdselectie is ook weer plaats voor Matthijs de Ligt en Justin Kluivert. De jongelingen speelden vrijdag nog mee met de beloften, terwijl ze donderdag vanaf de tribune moesten toekijken hoe Ajax zich voor de achtste finales van de Europa League plaatste. Daarin wacht een dubbele ontmoeting met FC Kopenhagen.

Voorafgaand aan het treffen in Amsterdam staat zondagmiddag de topper tussen koploper Feyenoord en nummer drie PSV op het programma. Bij winst van de Brabanders kan Ajax het gat met de aartsrivaal uit Rotterdam verkleinen tot twee punten.

De wedstrijd tussen Ajax en middenmoter Heracles Almelo begint zondag om 16.45 uur in de Arena. De leiding is in handen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie