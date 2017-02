Van Aanholt matchwinner bij Crystal Palace, zege Everton en Chelsea

Voetbal Liveblog: Linssen kopt Groningen op voorsprong tegen Utrecht Er worden zaterdag vier wedstrijden afgewerkt in de Eredivisie. FC Groningen en FC Utrecht trappen de avond om 18.30 uur af. Om 19.45 uur volgen de duels NEC-Sparta Rotterdam en Excelsior-Willem II. Een uur later sluiten sc Heerenveen en Roda JC de avond af in het Abe Lenstra Stadion. Volg hier alles live.