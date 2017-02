Robben draagt met treffer bij aan monsterzege Bayern op HSV

Robert Lewandowski was met drie treffers de gevierde man aan de kant van Bayern. De Poolse spits staat nu op negentien competitietreffers en voert daarmee samen met Borussia Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang de topscorersranglijst in Duitsland aan.

Bayern stond halverwege al op een 3-0 voorsprong door doelpunten van Arturo Vidal en Lewandowski (twee keer). Zijn tweede treffer van de middag maakte de aanvalsleider vanaf de strafschopstip.

Lewandowski voltooide vlak na rust zijn hattrick, waarna David Alaba, invaller Kingsley Coman (tweemaal) en Robben zich ook nog mochten laten bejubelen.

De international van Oranje stond negentig minuten binnen de lijnen en gaf ook de assist op de 4-0 van Lewandowski, die vlak na de 5-0 een publiekswissel kreeg van trainer Carlo Ancelotti.

Het is niet de eerste keer dat Bayern in de Allianz Arena een grote uitslag neerzet tegen HSV. In het seizoen 2012/2013 won 'Der Rekordmeister' met 9-2 en twee seizoenen later werd het ook al 8-0 in het voordeel van de thuisclub.

RB Leipzig

Bayern heeft na 22 speelrondes nog altijd vijf punten voorsprong op naaste achtervolger RB Leipzig. De verrassing van het seizoen was zaterdag op eigen veld met 3-1 te sterk voor 1. FC Köln.

Emil Forsberg en een eigen doelpunt van Dominic Maroh brachten Leipzig al snel op een comfortabele 2-0 voorsprong. Köln kwam via Yuya Osako nog wel terug tot 2-1, maar Timo Werner stelde de drie punten van de ploeg van coach Ralph Hasenhüttl veilig.

Dortmund handhaafde zich op de derde plaats dankzij een overtuigende 0-3 zege op bezoek bij SC Freiburg. Sokratis Papastathopoulos zette 'Die Borussen' op het juiste spoor, waarna Aubameyang de 0-2 en 0-3 voor zijn rekening nam.

Dortmund heeft al wel dertien punten achterstand op Bayern en evenveel verliespunten als nummer vier Hoffenheim, dat zondag in Gelsenkirchen de degens kruist met Schalke 04.

Verhaegh

Paul Verhaegh had met een goal een groot aandeel in de 1-2 zege van FC Augsburg op bezoek bij hekkensluiter Darmstadt. De aanvoerder van 'FCA' was vanaf elf meter verantwoordelijk voor de gelijkmaker, nadat Marcel Heller Darmstadt op voorsprong had gezet. Raul Bobadilla kroonde zich in de slotfase tot matchwinner.

Bayer Leverkusen liet zich voor eigen publiek verrassen door FSV Mainz (0-2). Stefan Bell en Levin Mete Oztunali brachten het uitvak in extase.

Sevilla

In de Primera Division pakte Sevilla de volle buit in de stadsderby tegen Real Betis. De gasten maakten na rust knap een 1-0 achterstand ongedaan: 1-2.

Sevilla kwam er in de eerste helft niet aan te pas en keek halverwege tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van Riza Durmisi. Na de pauze waren de rollen omgedraaid en maakte de equipe van trainer Jorge Sampaoli de dienst uit.

Dat resulteerde in de 56e minuut in de gelijkmaker van Gabriel Mercado en veertien minuten voor tijd zelfs in de winnende treffer van Vicente Iborra.

Door de nipte overwinning komt Sevilla op 52 punten en neemt het in elk geval voor één dag de tweede plaats over van FC Barcelona, dat op 51 punten staat en zondag de zware uitwedstrijd tegen nummer vier Atletico Madrid speelt.

Ook koploper Real Madrid bezit 52 punten, maar de 'Koninklijke' heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan Sevilla. Real gaat zondag op bezoek bij Villarreal.

