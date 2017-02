Voetbal

Voetbal Dost helpt Sporting Lissabon aan zege, Napoli lijdt dure nederlaag Bas Dost is zaterdag opnieuw belangrijk geweest voor Sporting Lissabon. De international van Oranje had met een doelpunt een groot aandeel in de 0-2 zege van 'De Leeuwen' op bezoek bij Estoril.