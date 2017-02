AS Roma krijgt na jaren groen licht voor bouw nieuw stadion

Het akkoord is het resultaat van overleg tussen de Amerikaanse voorzitter James Pallotta van de Italiaanse club en burgemeester Virginia Raggi van Rome.

AS Roma wilde al jarenlang een nieuw stadion bouwen. Het duurde echter lang totdat alle betrokken partijen op één lijn zaten.

De club van Kevin Strootman ontvouwde in maart 2014 al haar definitieve plannen met het idee dat het nieuwe onderkomen in 2016 klaar zou zijn.

"Het was een lange, lange reis", zei Pallotta. "Het voelt een beetje zoals het geweest moet zijn voor onze Romeinse voorouders op een van hun lange veroveringstochten. Dit is een belangrijke avond voor AS Roma."

Stadio Olimpico

AS Roma speelt zijn thuiswedstrijden nu nog in het oude Stadio Olimpico, dat het deelt met stadgenoot Lazio. Rond het nieuwe stadion, dat komt te staan aan de oever van de Tiber, worden grote winkels en restaurants gebouwd.

Het totale project kost een slordige 2 miljard euro, waarvan zo'n 400 miljoen euro is gereserveerd voor het stadion. Het is nog niet bekend wanneer alles klaar is.

AS Roma is de huidige nummer twee van de Serie A. Strootman verzamelde met zijn club in 25 wedstrijden 56 punten. De achterstand op koploper Juventus is zeven punten.

