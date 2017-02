Ranieri omschrijft ontslag bij Leicester als droom die uiteenspat

Ranieri leidde het kleine Leicester vorig seizoen naar de de eerste Premier League-titel in de 133-jarige clubhistorie, maar moest vertrekken door de slechte prestaties van dit seizoen.

"Gisteren is mijn droom uiteengespat", schrijft de trainer in een verklaring. "Na de euforie van vorig seizoen was mijn enige droom om voor altijd bij Leicester te blijven, de club waarvan ik hou. Tot mijn grote verdriet mag het niet zo zijn."

De 65-jarige Italiaan werd vorige maand op het FIFA-gala nog uitgeroepen tot beste trainer ter wereld van 2016. Hij koestert geen wrok richting Leicester en bedankt zijn familie, assistenten, journalisten, spelers en de fans.

"Jullie sloten me vanaf de eerste dag in jullie harten en hielden van me. Ik hou ook van jullie. Niemand kan ooit de herinneringen wegnemen aan wat we samen hebben gepresteerd. Het was een eer en genoegen om met jullie allemaal kampioen te worden."

Steun

Na zijn ontslag in het King Power Stadium kreeg Ranieri veel steun uit de voetbalwereld. In Engeland zeiden onder anderen oud-speler Gary Lineker en Jamie Carragher het onbegrijpelijk te vinden dat de trainer op straat werd gezet.

Manchester United-trainer José Mourinho verscheen vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de League Cup-finale van zondag in een polo met de initialen CR en sprak zijn bewondering uit voor Ranieri.

Engelse media meldden vrijdag dat de oudere spelers bij Leicester genoeg hadden van de aanwezigheid van Ranieri, maar assistent-trainer Craig Shakespeare sprak dat later op een persconferentie tegen.

"Ik heb daar niets van gehoord of gemerkt", zei hij in een bomvolle perszaal. "Natuurlijk was er frustratie vanwege de resultaten, maar Ranieri genoot nog steeds het vertrouwen in de kleedkamer."

Leicester staat momenteel op de zeventiende plek in de Premier League. De 'Foxes' zijn nog wel actief in de Champions League. In het heenduel van de achtste finales werd woensdag met 2-1 verloren van Sevilla.

