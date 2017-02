Ajacied Veltman spreekt van 'prima loting' tegen FC Kopenhagen

De huidige nummer twee van de Eredivisie speelt op 9 maart eerst uit tegen de Deense topclub. Een week later is de return in de Amsterdam Arena.

"Ik denk dat er genoeg kansen liggen. Dit is een ploeg die we kunnen verslaan", is de 25-jarige Veltman, die sinds het seizoen 2012/2013 tot de Ajax-selectie behoort, vol vertrouwen voor het tweeluik met Kopenhagen.

De verdediger vreesde mede door de reisafstand voor een confrontatie met de Russische clubs FK Rostov (dat Ajax eerder dit seizoen versloeg in de voorrondes van de Champions League) of FK Krasnodar.

"Rusland is ons niet heel goed bevallen", refereert hij aan de wedstrijd tegen Rostov in augustus, waarin Ajax met 4-1 verloor. "Kopenhagen is relatief dichtbij. Een prima loting."

Schorsing

Veltman zal het heenduel in het Parken Stadion wel moeten missen door een schorsing. Hij stond donderdag tegen Legia Warschau (1-0) op scherp en kreeg een gele kaart. Hetzelfde geldt voor collega-verdediger Davinson Sanchez.

"Daar baal ik heel erg van. Van tevoren wist ik wel dat ik op scherp stond, maar tijdens de wedstrijd vergat ik het eigenlijk. Het is zonde dat ik samen met Davinson geschorst ben."

Trainer Stale Solbakken van Kopenhagen reageerde vrijdag ook op de loting en is niet ontevreden met Ajax als tegenstander. "Het is een goede loting, zowel voor het team als voor de fans. Het wordt zwaar, maar we hebben zeker een goede kans", zegt hij.

"We hadden graag eerst uit gespeeld, maar dat is nou eenmaal niet zo. In het verleden hebben we laten zien Ajax te kunnen verslaan", doelt hij op zeges in de UEFA Cup (2001) en de Champions League (2006).

Heracles

Zondag speelt Ajax in de Eredivisie om 16.45 uur thuis tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers geven nog altijd vijf punten toe op koploper Feyenoord, dat het eerder zondag thuis opneemt tegen nummer drie PSV.

Het is nog twijfelachtig of trainer Peter Bosz tegen Heracles weer kan beschikken over Daley Sinkgraven. De linksback miste de laatste twee wedstrijden vanwege een enkelblessure.

