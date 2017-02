AZ-spelers compenseren fans na recordnederlaag in Lyon

De ploeg van John van den Brom evenaarde bovendien de grootste Europese nederlaag van een Nederlandse club. In het seizoen 1965/1966 verloor DOS in de eerste ronde van de Jaarbeursstedenbeker in Camp Nou met 7-1 van FC Barcelona.

Ter compensatie van de nederlaag in Lyon doen de spelers van AZ de 660 meegereisde fans een kaart cadeau voor een uitduel naar keuze. De supporters kunnen kiezen uit wedstrijden tegen Feyenoord, Ajax, Heracles Almelo en NEC.

"We hebben onszelf en iedereen die aan AZ verbonden is met deze wedstrijd een slechte dienst bewezen. Ook beseffen we dat we de supporters in de steek hebben gelaten", verklaar aanvoerder Ron Vlaar op de site van AZ.

"Het was mooi om te zien dat zovelen zijn afgereisd naar Lyon om ons te steunen. Dat waarderen wij enorm en het is dan ook erg teleurstellend als de wedstrijd op deze manier verloopt."

Kritisch

Lyon stond bij rust al met 4-1 voor door treffers van Nabil Fekir (2), Maxwell Cornet en Sergi Darder. Levi Garcia maakte de goal voor AZ. In de tweede helft scoorden opnieuw Fekir, Houssem Aouar en Mouctar Diakhaby voor de Fransen.

Trainer Van den Brom liet zich na het duel zeer kritisch uit over zijn ploeg. Hij vond dat zijn spelers behalve de supporters ook elkaar in de steek lieten in het Parc Olympique Lyonnais.

In de Eredivisie is AZ de huidige nummer vijf. Zondag spelen de Alkmaarders om 14.30 uur thuis tegen PEC Zwolle, dat dertiende staat.

