Ramselaar vindt dat Feyenoord dit seizoen 'het nodige geluk heeft gehad'

Het gat met PSV en koploper Feyenoord bedraagt op dit moment acht punten. "Als wij zondag verliezen, dan wordt het wel echt heel lastig. Dan moeten we heel veel geluk hebben om toch nog kampioen te worden", vertelt Ramselaar voor de camera van NUsport.

De 20-jarige middenvelder vindt dat PSV op dit moment beter is dan Feyenoord. "Wij hebben het vertrouwen dat we beter zijn. Dat moeten we uitstralen op het veld door met vertrouwen te spelen. Je moet ook niet bang omdat je in De Kuip speelt."

Ramselaar vindt dat Feyenoord een aantal meevallers heeft gehad. "Ze staat bovenaan, dus dan zijn ze de beste. Maar ik vind ook dat ze het nodige geluk hebben gehad, waar wij dat niet altijd hadden."

Strijdlust

"Dit is in ieder geval de wedstrijd waarin wij het echt moeten laten zien. Het wordt een mooie wedstrijd en ik hoop dat het in ons voordeel zal zijn. We moeten vooral strijdlust tonen en gewoon het spel laten zien van de laatste weken."

De middenvelder heeft geen goede herinneringen aan het stadion van Feyenoord. Vorige jaar verloor hij met FC Utrecht de bekerfinale in De Kuip tegen Feyenoord. Desondanks is hij van mening dat het stadion de mooiste van Nederland is.

"Natuurlijk is het Philips Stadion mooi, maar De Kuip heeft een speciale sfeer. Het is ook groter, dus dat maakt het erg bijzonder. Het is altijd mooi om in een groot stadion te spelen dat vol zit."

Linksbuiten

Ramselaar is van origine middenvelder, maar de jonge Amersfoorter staat de laatste weken als linksbuiten op het veld. Volgens Ramselaar past de plek goed bij hem.

"Het is leuk om als linksbuiten te spelen. Je hebt een vrije rol en ik kan alsnog veel naar het middenveld komen om vanuit daar mijn kwaliteiten te benutten. Daarnaast is het mooi dat ik vaker in een scoringspositie komt", zegt de middenvelder die dit seizoen op vijf doelpunten staat.

"Uiteindelijk ben ik wel gewoon een middenvelder. Ik sta ook niet als een pure buitenspeler opgesteld, omdat ik vaak naar binnen trek, maar mijn voorkeur ligt uiteindelijk gewoon bij een plek op het middenveld."

Het duel in De Kuip begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

