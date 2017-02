PSV jaagt tegen Feyenoord op evenaring record Van Gaals Ajax

Ajax verloor van mei 1994 (2-1 nederlaag bij Willem II) tot januari 1996 (1-0 nederlaag bij Willem II) geen enkele keer. De laatste uitnederlaag van PSV was in september 2015 (2-1 verlies bij Heracles Almelo).

PSV verloor dit seizoen wel al een keer, maar dat was in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. In september wonnen de Rotterdammers met 0-1 in het Philips Stadion dankzij een treffer van Eric Botteghin.

Overigens was dat duel ook de enige nederlaag die Cocu als speler én trainer leed tegen Giovanni van Bronckhorst in elf onderlinge duels. Eerder dit seizoen won PSV met 1-0 van Feyenoord in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.

606 minuten

Tegenstander Feyenoord kan zondag geen record evenaren, maar de Rotterdammers zijn wel goed op weg. De ploeg van Van Bronckhorst heeft al zes wedstrijden (606 minuten) geen goal tegen gekregen. Vitesse-aanvaller Adnane Tighadouini was op 17 december 2016 de laatste speler die in Eredivisieverband wist te scoren tegen Feyenoord.

Alleen in september en oktober 1971 zette Feyenoord een betere serie neer. Destijds kreeg de ploeg van trainer Ernst Happel en doelman Eddy Treijtel acht duels op rij geen treffer tegen.

In totaal hield Feyenoord dit Eredivisieseizoen in liefst veertien duels de nul. De laatste jaargang waarin de Rotterdammers meer duels zonder tegentreffer bleven, was in 2009/2010 met zeventien wedstrijden.

Standaardsituaties

De goede reeks van Feyenoord is mede te danken aan de uitstekende organisatie bij standaardsituaties. De koploper kreeg namelijk nog geen enkele goal tegen uit een dood spelmoment. Daar kan echter zondag weleens verandering in komen, want PSV was tot dusver met vijftien doelpunten aardig trefzeker uit dode spelmomenten.

De topper tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

