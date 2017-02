Cocu noemt column KNVB-directeur De Jong over topper 'zorgwekkend'

"Ik zal thuis duimen voor Feyenoord. Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat", schreef De Jong, geboren Brabander en normaal gesproken PSV-fan in zijn column.

"Die ongelooflijk grote club Feyenoord, komend van zo ver, jaar-in-jaar-uit geploeterd om financieel en ander onheil af te wenden, eindelijk staat die volksclub weer op de drempel van een landstitel."

Cocu is verbaasd over de woorden van De Jong, die ook nog schreef dat een kampioenschap voor Feyenoord goed zou zijn voor het Nederlandse voetbal.

"Laat ik vooropstellen dat als jij een column schrijft, je daar rustig voor gaat zitten", aldus de PSV-trainer. "Dan heb je er dus over nagedacht. Dan vind ik het wel zorgwekkend dat de algemeen directeur van de KNVB zich hierover uitlaat."

"Of het nu PSV is, of Ajax of Feyenoord. Dat maakt me helemaal niet uit. Het lijkt mij dat je dat vanuit die positie helemaal niet moet doen. Ik denk dat iemand die in zo'n functie werkt alle belangen van het Nederlandse voetbal behartigt en moet aansturen. Dan ga je je volgens mij niet uitlaten over voorkeuren."

Acht punten

De achterstand van PSV op koploper Feyenoord bedraagt acht punten. Ajax heeft vijf punten minder dan de Rotterdammers.

Zowel Feyenoord als PSV heeft een fitte selectie voor de topper. Bij de ploeg uit Eindhoven keert Jürgen Locadia na zes maanden terug in de wedstrijdselectie. De 23-jarige aanvaller liep begin dit seizoen een liesblessure op.

Het duel in De Kuip begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

