Locadia terug in selectie PSV voor topper in De Kuip

"Behalve Ramon Pascal Lundqvist is iedereen fit", vertelde PSV-trainer Phillip Cocu vrijdag op trainingscomplex De Herdgang. "Ook Locadia zit zondag weer bij de selectie."

Locadia liep in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen een liesblessure op, waardoor hij maandenlang uit de roulatie was. Maandag speelde de 23-jarige spits een uur mee in de wedstrijd van Jong PSV tegen NAC Breda (2-0).

Ook Feyenoord beschikt zondag over een fitte selectie, zo meldde trainer Giovanni van Bronckhorst eerder op vrijdag.

Solide

PSV heeft in de Eredivisie een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord. Ajax heeft drie punten meer dan de Eindhovenaren, die zich dan ook geen nederlaag kunnen permitteren in De Kuip.

"Wij moeten zorgen dat we in de race blijven. Lukt het niet om de achterstand te verkleinen, dan wordt het steeds moeilijker", stelde Cocu. "Feyenoord heeft heel constant en solide gepresteerd. Dat is knap."

Cocu wilde niet zeggen dat zijn team vol voor de winst gaat in Rotterdam. "Als we zondag gelijk spelen zijn er nog steeds tien wedstrijden te spelen. Het blijft voetbal."

Spanning

De 46-jarige trainer merkt aan zijn spelersgroep dat de spanning oploopt in aanloop naar de topper in De Kuip. "Je voelt aan alles dat er een belangrijke wedstrijd aankomt. Dat is ook het mooie aan het vak, het beleven van topsport."

De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

