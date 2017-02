Van Bronckhorst wil nog niet zeggen of Kuijt speelt tegen PSV

"Ik ben eruit wie er zondag gaan spelen", zei Van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie in De Kuip. "Ik zeg daar nooit iets over op vrijdag, dus nu ook niet."

Grote vraag is of Dirk Kuijt opnieuw in de basis staat bij Feyenoord. De aanvoerder werd twee weken geleden in het duel met FC Groningen (2-0) gepasseerd ten faveure van Jens Toornstra, die meteen beide Rotterdamse treffers voor zijn rekening nam.

Een week later speelden Toornstra en Kuijt samen op het Rotterdamse middenveld tegen ADO Den Haag (0-1 zege). Van Bronckhorst besloot Tonny Vilhena op de bank te posteren, omdat hij bij een gele kaart geschorst zou zijn voor de topper tegen PSV. De verwachting is dat Vilhena zondag terugkeert in de basis.

"ADO-uit was na de winterstop onze minste wedstrijd', blikte de trainer terug. "We hebben gewonnen, maar zondag moeten we weer ons normale niveau halen."

Na zijn discilpinaire straf omdat hij niet kwam opdagen voor een training, keert Michiel Kramer terug in de selectie van Feyenoord. De spits liep tijdens de training een lichte blessure op. "Kramer moest naar de dokter vanwege bloed in zijn oog, maar is zondag beschikbaar. Verder is iedereen fit", vertelde Van Bronckhorst.

Titelrace

Feyenoord heeft na 23 duels een voorsprong van vijf punten op Ajax en acht punten op PSV. De top drie wist na de winterstop alle zes zijn duels nog te winnen.

"We kunnen zondag goede zaken doen", besefte Van Bronckhorst. "Maar ook bij winst denk ik niet dat we PSV definitief afschudden in de titelrace."

In september won Feyenoord nog met 0-1 in Eindhoven. "PSV is stabieler dan voor de winterstop", aldus Van Brocnkhorst. "Ook de inbreng van Marco van Ginkel is belangrijk."

De middenvelder werd in januari voor een halfjaar gehuurd van Chelsea. In zes duels was hij goed voor vier treffers.

Het duel tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

