Ajax treft FC Kopenhagen in achtste finales Europa League

Het heenduel is op donderdag 9 maart in Denemarken en een week later is de return in de Amsterdam Arena.

De Amsterdammers plaatsten zich donderdag voor de laatste zestien door Legia Warschau met 1-0 te verslaan. Het eerste duel in Polen was geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel.

Bij Kopenhagen komt de ploeg van trainer Peter Bosz oud-Ajacied Nicolai Boilesen tegen. De Deense verdediger stond van medio 2011 tot de zomer van 2016 onder contract bij de Amsterdammers en speelde 73 duels voor het eerste van Ajax.

FC Kopenhagen, de huidige koploper van Denemarken, plaatste zich voor de achtste finales door Ludogorets te verslaan. De Denen kwamen in de Europa League terecht via de Champions League, door als derde te eindigen in de poule met Leicester City, FC Porto en Club Brugge.

Ajax speelde eerder in Europees verband tegen FC Kopenhagen in 2001 (UEFA Cup) en 2006 (voorronde Champions League). Beide keren ging het mis voor de Ajax.

Manchester United

Manchester United van Daley Blind werd bij de loting gekoppeld aan het Russische FK Rostov, dat eerder dit seizoen PSV en Ajax versloeg.

Het Belgische Anderlecht van Bram Nuytinck lootte tegen APOEL Nicosia van keeper Boy Waterman.

Klaas-Jan Huntelaar werd met het Duitse Schalke 04 gekoppeld aan de landgenoten van Borussia Mönchengladbach. De loting zorgde ook voor een Belgisch onderonsje bij de laatste zestien tussen AA Gent en KRC Genk.

Kevin Strootman gaat met AS Roma op bezoek bij Olympique Lyon. Lyon-aanvaller Memphis Depay ontbreekt in dat duel, omdat hij niet speelgerechtigd is voor Europa League-duels van dit seizoen.

De volledige loting:

FC Kopenhagen (Den)-Ajax

Celta de Vigo (Spa)-FK Krasnodar (Rus)

APOEL Nicosia (Cyp)-Anderlecht (Bel)

Schalke 04 (Dui)-Borussia Mönchengladbach (Dui)

Olympique Lyon (Fra)-AS Roma (Ita)

FK Rostov (Rus)-Manchester United (Eng)

Olympiakos Pireaus (Gri)-Besiktas (Tur)

AA Gent (Bel)-KRC Genk (Bel)