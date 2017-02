Schöne denkt dat Ajax iets moois kan neerzetten in Europa League

"Ik vind het prima om een grote club als Manchester United te loten. Dan krijg je twee mooie potten", zegt Schöne. "Maar dan wordt de kans om door te gaan wel kleiner. Een beetje meer geluk met de loting en we zijn weer een ronde verder."

Het vertrouwen van Schöne is deels gebaseerd op het feit dat Ajax al zeven wedstrijden op rij geen goal tegen heeft gekregen. Donderdag werd Legia Warschau met 1-0 verslagen, nadat het vorige week in Polen 0-0 werd.

"We houden steeds de nul en dat is in Europa heel belangrijks. Als we zo doorgaan dan wordt het nog mooier. We kunnen echt iets moois neerzetten in de Europa League."

Counter

Probleem tegen Legia was wel dat Ajax het niet afmaakte. Schöne miste in de slotfase een aardige schietkans op 2-0 en hij was niet de enige. In de blessuretijd konden liefst vijf Ajacieden een counter niet omzetten in een goal.

"Dat de 2-0 uitbleef mogen we onszelf absoluut aanrekenen", vindt Schöne. "Op een gegeven moment wilde ik zo graag dat-ie zou vallen, maar het lukte maar niet. En dat is zonde, want ik denk dat we bij vlagen goed gevoetbald hebben."

"Zeker voor rust was het redelijk goed. Later in de wedstrijd was het tempo te laag en toen Legia de ballen naar voren ging pompen kregen we hem niet altijd weg. Het werd daardoor nog even spannend, maar we hebben wel verdiend gewonnen."

Nieuw contract

De zege op Legia was al de tweede keer in twee dagen dat er goed nieuws was voor Schöne en Ajax. Woensdag verlengde de 30-jarige Deen namelijk zijn aflopende contract in de Arena tot medio 2019, met een optie voor nog een jaar.

Schöne kende weinig twijfel over bijtekenen. "Ook na vijf jaar heb ik het hier nog naar mijn zin. Misschien vond de pers het wat lang duren, maar ik heb er daarom altijd vertrouwen in gehad dat ik eruit zou komen met Ajax. Het was geen moeilijke keuze voor me."

Voor Schöne speelt mee dat hij dit seizoen weer een absolute basiskracht is. "Dat was een van mijn overwegingen bij mijn besluit om bij te tekenen. Ik wil spelen en dat kan hier. Het is een mooi seizoen voor me, nadat het vorig jaar persoonlijk minder was. Hopelijk blijft het zo mooi."

