'Onvergeeflijk' ontslag Ranieri past in recente trend in Premier League

De 65-jarige Ranieri leidde Leicester City vorig seizoen naar de eerste landstitel in de 133-jarige clubhistorie, maar hij moest 298 dagen na het winnen van dat kampioenschap het veld ruimen vanwege de slechte resultaten dit seizoen in de Premier League.

Daarmee is de Italiaan de derde van de laatste vijf Engelse 'kampioenstrainers' die (minder dan) een seizoen na het winnen van de titel zijn ontslag kreeg.

Roberto Mancini leidde Manchester City in het seizoen 2011/2012 naar glorie in de Premier League, maar hij moest aan het einde van de volgende jaargang vertrekken. De titel ging over naar Manchester United, dat manager Sir Alex Ferguson vervolgens met pensioen zag gaan.

In het seizoen 2013/2014 was het weer de beurt aan Manchester City. Manager Manuel Pellegrini hield het daarna nog twee jaar vol bij de 'Citizens, maar de Chileen moest afgelopen zomer ondanks een nog één jaar doorlopend contract plaatsmaken voor Josep Guardiola.

José Mourinho, die in 2015 kampioen werd met Chelsea, werd een halfjaar na het winnen van die titel ontslagen door de 'Blues'.

Lineker

Het ontslag van Ranieri maakte behoorlijk wat los in Engeland. Gary Lineker, die geboren is in Leicester en zeven seizoenen speelde voor Leicester City, haalde op Twitter uit naar de leiding van de 'Foxes'.

"Na alles wat Claudio Ranieri heeft gedaan voor Leicester City, is het onverklaarbaar, onvergeeflijk en enorm verdrietig om hem nu te ontslaan", schreef de presentator van Match of the Day.

Lineker was zeker niet de enige die donderdag geschokt reageerde op het ontslag van de veelgeprezen succestrainer.

"Een lachertje'', zei oud-international Jamie Carragher. "Afgelopen seizoen was abnormaal voor Leicester, niet dit seizoen. Begin morgen met een standbeeld te bouwen voor hem!''

Owen

Oud-spits Michael Owen noemde het ontslag een grote schande. "Ik heb veel van mijn liefde voor deze prachtige sport verloren vandaag."

Leicester City vecht dit seizoen tegen degradatie. De ploeg staat na 25 wedstrijden op de zeventiende plek in de Premier League, slechts één punt boven de degradatiestreep.

Assistenten Craig Shakespeare en Mike Stowell hebben voorlopig de leiding over het eerste elftal van Leicester, dat maandag in de Premier League bezoek krijgt van Liverpool.

