Van den Brom vindt dat spelers AZ elkaar lieten stikken

"Dit kan niet, dit valt niet te accepteren'', zei de zichtbaar aangeslagen Van den Brom tegen FOX Sports. "Voor de jongens niet, voor mij niet, voor de club niet en voor de supporters niet die veel geld hebben betaald om hier naartoe te komen.''

Na goals van Nabil Fekir en Maxwell Cornet schoot Levi Garcia AZ halverwege de eerste helft even terug in de wedstrijd, maar daarna was het vanaf de 27e minuut eenrichtingsverkeer met doelpunten van Fekir (nog twee), Sergi Darder, Houssem Aouar en Mouctar Diakhaby.

Na de 4-1 nederlaag vorige week in het AFAS Stadion koesterde Van den Brom nog goede hoop op een resultaat in de return. "Vorige week verloren we ook ruim, maar toen hadden we veel meer het idee dat het een wedstrijd was. Dat is het vanavond nooit geweest", zegt hij daarover.

"Het feit dat we zeven goals tegen hebben gekregen en je elkaar laat stikken op het veld, vind ik nog vele malen erger."

Vlaar

Aanvoerder Ron Vlaar erkende dat AZ gefaald had. "Lyon is veel verder dan wij en heeft veel meer kwaliteit. Maar dat mag niet op deze manier in zo'n uitslag uitgedrukt worden'', zei de verdediger, die na bijna drie maanden afwezigheid zijn rentree maakte. "We zijn afgedroogd, het doet pijn om zo uitgeschakeld te worden.''

Volgens Van den Brom werden alle afspraken geschonden. "Bij balbezit wilden we het groot maken en bij balverlies compact. Maar we hebben constant op een heel 'groot' veld gespeeld. Dat baart me enorme zorgen."

"Wij zijn goed als we het samen doen, maar ook heel slecht als dat niet gebeurt. Dat is vanavond wederom naar voren gekomen. We moeten de koppen bij elkaar steken om hier uit te komen.''

Clubhistorie

AZ beleefde zijn zwaarste Europese nederlaag uit de clubhistorie. De Noord-Hollanders verloren vorig seizoen met 5-0 van Zenit Sint-Petersburg en in 2012 was Anzhi Makhachkala in Alkmaar met dezelfde cijfers te sterk.

De ploeg van John van den Brom evenaarde bovendien de grootste Europese nederlaag van een Nederlandse club. In het seizoen 1965/1966 verloor DOS in de eerste ronde van de Jaarbeursstedenbeker in Camp Nou met 7-1 van FC Barcelona.

