Bosz nog lang niet tevreden met plek bij laatste zestien Europa League

"Dit is een goede prestatie, maar met een plek bij de laatste zestien mogen we nog lang niet tevreden zijn", zei Bosz na de wedstrijd op zijn persconferentie in de Arena.

"Er is nog meer mogelijk. Anderzijds is het mooi en ben ik trots dat we vrijdag in de koker zitten. Ik verheug me op twee mooie Europese wedstrijden die de spelers ook nodig hebben om weer beter te worden."

Bosz vindt ook dat Ajax het verdiend heeft, al beseft hij dat het tegen Legia ook anders had kunnen aflopen. De Amsterdammers wonnen door een goal vlak na rust van Nick Viergever, maar de Polen kregen ook kansen.

"We zijn terecht door, zeker over twee wedstrijden. Maar we hadden het onszelf een stuk makkelijker kunnen maken door nog een keer te scoren. Zeker op het laatst hadden we enorme kansen op de counter. Dat moeten we beter uitspelen en daardoor zat ik aan het einde nog niet rustig op de bank. Het bleef spannend. De goal kon aan beide kanten vallen."

Neres

De spanning zorgde ervoor dat David Neres nog niet debuteerde voor Ajax. De 19-jarige Braziliaan, die nu een week meetraint met het keurkorps van Bosz, zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

In de tweede helft liet Bosz hem warmlopen. "Als de stand het toeliet, wilde ik hem in laten vallen. Maar bij 1-0 vond ik het te gevaarlijk, omdat hij nog niet precies weet wat er van hem wordt verwacht. Neres moet nog wennen aan onze manier van spelen."

Mogelijk maakt de vleugelspeler zondag wel zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. "Hij zal in ieder geval niet meedoen vrijdag bij Jong Ajax tegen FC Eindhoven."

"Maar veel verder kan ik niet op de feiten vooruitlopen. Het is nu ook nog afwachten wat we precies van Neres mogen verwachten. Ik heb in de eerste week wel al gezien hoe vaardig hij is. Maar hoe goed hij daadwerkelijk is, daar moeten we nog achterkomen."