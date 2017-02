Klaassen vindt dat Viergever winnende goal tegen Legia verdiend heeft

"Ik vind het heel mooi voor Nick en ook verdiend. Hij speelde echt fantastisch. Als iemand mocht scoren vandaag dan was hij het", aldus Klaassen, die ook doelman André Onana noemt als uitblinker. De Kameroener hield voor de zevende keer op rij de nul.

"Elk schot pakte hij heel rustig en voor rust kwam hij goed uit bij een counter. Mede door al die clean sheets straalt hij veel vertrouwen uit. Al moet ik zeggen dat Legia geen enorme kansen kreeg, maar ze waren zeker gevaarlijk."

Klaassen beseft wel dat Ajax als team niet heel goed speelde tegen Legia. "In de eerste helft vond ik nog wel dat we duidelijk beter waren. Alleen we scoorden niet. Ik kopte over, Hakim Ziyech raakte de paal. Ook kort na rust waren we sterker en toen scoorden we wel."

"Maar in de loop van de tweede helft werd het zwaarder. We werden slordig, waardoor we er niet goed meer uit kwamen. En als dat wel lukte, maakten we het niet af."

Onnodig

Klaassen doelt daarmee vooral op het moment in blessuretijd waarbij liefst vijf Ajacieden maar één verdediger voor zich zagen richting het doel van Legia. De counter eindigde met een schot van Ziyech in de handen van de doelman.

“Ik dacht: het kan toch niet dat ook deze er niet in gaat? Het was niet best. We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt door de 2-0 niet te maken. Maar al met al zijn we wel verdiend door, vind ik.”

Vrijdag wordt er geloot in het Zwitserse Nyon en weet Ajax wie de tegenstander wordt in de achtste finales. Een mooi affiche tegen een club als Manchester United lonkt, maar Klaassen hoopt daar niet op.

"Er zitten mindere tegenstanders bij dan United en daar hoop ik op. Ik wil namelijk dat de kans zo groot mogelijk is om door te gaan. Het zal beter moeten dan vandaag, maar we kunnen zeker nog verder komen. Dat zou niet alleen goed zijn voor ons, maar voor het hele Nederlandse voetbal."