Ajax dankzij benauwde zege op Legia naar achtste finales Europa League

Nick Viergever tekende kort na rust voor de enige treffer van de wedstrijd. Legia kwam nog wel een paar keer gevaarlijk voor het doel van de Amsterdammers, maar de zege voor de thuisploeg was niet onverdiend.

Het is de derde keer dat Ajax bij de laatste zestien zit in de Europa League, in 2009 de opvolger van het toernooi om de UEFA Cup. In 2011 en 2015 was de achtste finale ook het eindstation, doordat respectievelijk Spartak Moskou en Dnjepr Dnjepropetrovsk te sterk waren.

Vrijdag weet Ajax wie dit jaar de tegenstander is. Er wordt dan in het Zwitserse Nyon geloot voor de achtste finales.

Paal

Net als een week geleden in Warschau had Ajax donderdag in de Arena het initiatief. Het duurde alleen wel tot de twintigste minuut tot de thuisclub de eerste mogelijkheden kreeg, maar toen was het ook meteen bijna raak.

Na een aardige actie van Amin Younes kwam Hakim Ziyech in balbezit en die zocht met een laag schot de verre hoek. De Poolse doelman Arkadiusz Malarz was kansloos, maar de paal stond de openingstreffer in de weg. In de rebound voorkwam Legia-verdediger Michal Pazdan dat Kasper Dolberg scoorde.

Ajax was ook nog gevaarlijk via een lage voorzet van Younes, die door iedereen gemist werd, en een schot in het zijnet van Davy Klaassen. Even later kwam een voorzet van Younes wel aan, maar kopte Klaassen over.

Tussendoor moest de ploeg van Bosz uitkijken voor de Poolse counters. Keeper André Onana kwam goed uit zijn doel en was eerder bij de bal dan de diepgaande Michal Kucharczyk, de enige aanvaller van Legia. Kort voor rust was ook Jairo Riedewald bij de les. Hij wist een voorzet nog net aan te tikken, waardoor de Belg Vadis Odjidja Legia niet op voorsprong kon zetten.

Rebound

Een voorsprong halverwege voor Legia was ook niet verdiend geweest. Het was Ajax dat het spel maakte en aan het begin van de tweede helft werd dat ook beloond. Na een fraaie combinatie bracht doelman Malarz ternauwernood redding op een schot van Younes, maar op de rebound van Viergever had hij geen antwoord: 1-0.

Het doelpunt deed Ajax goed en meteen werd de jacht op meer treffers geopend. In de eindfase was de thuisploeg echter onnauwkeurig, terwijl Legia steeds meer leek te beseffen dat zij juist een doelpunt nodig hadden.

In de loop van de tweede helft kroop de ploeg van trainer Jacek Magiera daarom meer uit de schulp, al kon dat Onana niet verontrusten. Een schot van Vitesse-huurling Valeri Qazaishvili vloog recht in de handen van de Kameroense doelman.

Aan de andere kant kreeg Bertrand Traoré de bal na een afvallende corner ook niet naar de hoek. Dolberg werd enkele minuten later te ver naar de hoek gedreven om doeltreffend te kunnen uithalen. Een kwartier voor tijd schoot Traoré naast.

Billenknijpen

Het bleef daardoor spannend. Legia wist dat het aan een doelpunt genoeg had, maar tot twee keer toe bracht Onana redding. Anderzijds kon ook Ajax het duel beslissen. Schoten van Lasse Schöne en Ziyech gingen maar net naast.

In de vier minuten blessuretijd was het nog altijd billenknijpen. Een Pools schot werd geblokt en een kopbal van invaller Tomas Necid ging naast. De Arena veerde al op toen liefst vijf Ajacieden richting het doel van Legia counterden, maar Ziyech kreeg de bal er niet in.

Gelukkig voor Ajax had die misser geen gevolgen. Het bleef 1-0 en dus gaat de Amsterdamse club vrijdag de koker in voor de loting van de achtste finales.

