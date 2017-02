Regerend kampioen Leicester City ontslaat trainer Ranieri

Voetbal

Voetbal APOEL verrast en schakelt Athletic uit, Anderlecht ontsnapt in Europa League Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio hebben donderdag met APOEL Nicosia voor een stunt gezorgd door Athletic Bilbao uit te schakelen in de zestiende finales van de Europa League. Anderlecht bereikte de achtste finales door een doelpunt in de blessuretijd tegen Zenit Sint-Petersburg.